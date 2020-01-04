قابوس وروحاني
قابوس وروحاني
الهدهد

هذا أوّل تعليق لسلطنة عمان بعد اغتيال قاسم سليماني والتوتر بين أمريكا وإيران

كتب وطن
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أكدت أنّها تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة “المؤسفة” لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

ودعت السلطنة –حسبما أوردت وكالة الأنباء العُمانية الرسميّة- الطرفين إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة.

كما دعت السلطنة المجتمعَ الدولي لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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