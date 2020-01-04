الكاتب السعودي فهد ديباجي
الكاتب السعودي فهد ديباجي
الهدهد

كاتب سعودي يُغضب العُمانيين: إيران تنتظر وفاة السلطان لتنفيذ هذا المخطط بالسلطنة.. و”الشاهين” يلقّنه درساً

كتب وطن
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أثار الكاتب والباحث السعودي في الشأن السياسي ، موجة غضب واسعة في أوساط المغردين العُمانيين بتويتر عقب تغريدة له تدخل فيها بالشأن العُماني الداخلي بوقاحة.

“ديباجي” وفي تغريدة له بتويتر على حسابه الموثق رصدتها (وطن) زعم أن تخطط و تنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على ، مضيفا:”ربما تنتظر فقط موت لتخلط الأوراق بها.”

وتابع الكاتب السعودي في تغريدته التي أثارت جدلا واسعا:”إيران لن تتنازل عن مشروعها التوسعي مهما كانت الظروف، إيران لن ينصلح حالها ولن ينقطع شرها إلا بسقوط نظام الملالي.”

وفي معرض ردّه على الكاتب السعودي قال حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتصديه لمهاجمي السلطنة ومروجي الشائعات ضدها بهدف إثارة الفتنة:”الأحداث الأخيرة خلال الأسابيع الماضية يا فهد أثبتت وكشفت أمام الشعب العماني العظيم وأنظار العالم من ينتظر ظروف كهذه ليحاول خلط أوراقنا”.

وتابع:”فانتهى الحال بأن تظهر صحائفنا بيضاء ناصعة وصفنّا واحد حين اختلطت عقولهم مع مصرانهم الأعور وزائدتهم الدودية فسالت عقولهم في مواسير الصرف”.

وأضاف “الشاهين” في رده الملجم على الكاتب ديباجي:”عمان لها بعد نظر ثاقب في المنطقة وسمات سياستها مستمدة من طبيعة الشخصية العمانية وليس من تقرير محلل أو كلمة مستشار، هذا ما جعلنا صمام الأمان الراسخ في منطقة تضج بالصراعات، ولدينا كامل القدرة على تحليل المخاطر واستباق التهديد والتصرف وفق معطيات حقيقية لا تتغير بشكل فجائي”

وشدد في تغريدة أخرى على أن علاقة الجيرة والاحترام بين الامبراطوريات العمانية والفارسية هو أمر تاريخي حدد معالم العلاقات الثنائية في الوقت الراهن دون أن ترجح كفتها على مصيرنا المشترك مع بقية دول المجلس”.

ونشطت في الأيام الفائتة حسابات سعودية وإماراتية معروفة تروج للشائعات عن السلطان قابوس، قبل أن يصدر بيان البلاط السلطاني الذي ألجم هؤلاء ووضعهم في موقف محرج وكشف في نفس الوقت عن أعداء السلطنة والمتربصين بها.

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