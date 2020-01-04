كاتب سعودي يُغضب العُمانيين: إيران تنتظر وفاة السلطان لتنفيذ هذا المخطط بالسلطنة.. و”الشاهين” يلقّنه درساً

أثار الكاتب والباحث السعودي في الشأن السياسي فهد ديباجي، موجة غضب واسعة في أوساط المغردين العُمانيين بتويتر عقب تغريدة له تدخل فيها بالشأن العُماني الداخلي بوقاحة.

“ديباجي” وفي تغريدة له بتويتر على حسابه الموثق رصدتها (وطن) زعم أن إيران تخطط و تنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على سلطنة عمان، مضيفا:”ربما تنتظر فقط موت السلطان قابوس لتخلط الأوراق بها.”

• قد لا يعلم البعض أن إيران تخطط و تنتظر الفرصة المناسبة للأنقاض على سلطنة عمان ، ربما تنتظر فقط موت السلطان قابوس لتخلط الأوراق بها .



• إيران لن تتنازل عن مشروعها التوسعي مهما كانت الظروف .



• إيران لن ينصلح حالها ولن ينقطع شرها إلا بسقوط نظام الملالي . — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) January 4, 2020

وتابع الكاتب السعودي في تغريدته التي أثارت جدلا واسعا:”إيران لن تتنازل عن مشروعها التوسعي مهما كانت الظروف، إيران لن ينصلح حالها ولن ينقطع شرها إلا بسقوط نظام الملالي.”

وفي معرض ردّه على الكاتب السعودي قال حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتصديه لمهاجمي السلطنة ومروجي الشائعات ضدها بهدف إثارة الفتنة:”الأحداث الأخيرة خلال الأسابيع الماضية يا فهد أثبتت وكشفت أمام الشعب العماني العظيم وأنظار العالم من ينتظر ظروف كهذه ليحاول خلط أوراقنا”.

الأحداث الأخيرة خلال الأسابيع الماضية يا فهد أثبتت أمام #الشعب_العماني_العظيم وأنظار العالم من ينتظر ظروف كهذه ليحاول خلط أوراقنا،،،،،، فانتهى الحال بأن تظهر صحائفنا بيضاء ناصعة وصفنّا واحد حين اختلطت عقولهم مع مصرانهم الأعور وزائدتهم الدودية فسالت عقولهم في مواسير الصرف https://t.co/01ZA1ILfyH — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 4, 2020

وتابع:”فانتهى الحال بأن تظهر صحائفنا بيضاء ناصعة وصفنّا واحد حين اختلطت عقولهم مع مصرانهم الأعور وزائدتهم الدودية فسالت عقولهم في مواسير الصرف”.

وأضاف “الشاهين” في رده الملجم على الكاتب ديباجي:”عمان لها بعد نظر ثاقب في المنطقة وسمات سياستها مستمدة من طبيعة الشخصية العمانية وليس من تقرير محلل أو كلمة مستشار، هذا ما جعلنا صمام الأمان الراسخ في منطقة تضج بالصراعات، ولدينا كامل القدرة على تحليل المخاطر واستباق التهديد والتصرف وفق معطيات حقيقية لا تتغير بشكل فجائي”

عمان لها بعد نظر ثاقب في المنطقة وسمات سياستها مستمدة من طبيعة الشخصية العمانية وليس من تقرير محلل أو كلمة مستشار،،، هذا ما جعلنا صمام الأمان الراسخ في منطقة تضج بالصراعات

ولدينا كامل القدرة على تحليل المخاطر واستباق التهديد والتصرف وفق معطيات حقيقية لا تتغير بشكل فجائي — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 4, 2020

وشدد في تغريدة أخرى على أن علاقة الجيرة والاحترام بين الامبراطوريات العمانية والفارسية هو أمر تاريخي حدد معالم العلاقات الثنائية في الوقت الراهن دون أن ترجح كفتها على مصيرنا المشترك مع بقية دول المجلس”.

علاقة الجيرة والاحترام بين الامبراطوريات ين العمانية و الفارسية هو أمر تاريخي حدد معالم العلاقات الثنائية في الوقت الراهن دون أن ترجح كفتها على مصيرنا المشترك مع بقية دول المجلس

وكنّا اول من دعا لتشكيل جيش خليجي موحد لردع الأخطار الخارجية

ثق استاذي بأن عمان بخير

خالص الشكر استاذي — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 4, 2020

ونشطت في الأيام الفائتة حسابات سعودية وإماراتية معروفة تروج للشائعات عن وفاة السلطان قابوس، قبل أن يصدر بيان البلاط السلطاني الذي ألجم هؤلاء ووضعهم في موقف محرج وكشف في نفس الوقت عن أعداء السلطنة والمتربصين بها.

