فوز العتيبي بعدما جرّبت الأمر في حديقة ليلة رأس السنة .. عادت “لتفعلها” في البيت وتنشر الفيديو!

بعد يومين من فيديو حميمي مع زوجها، تضمن قبلات ساخنة في حديقةٍ عامّة ليلة رأس السنة، عادت الناشطة السعودية فوز العتيبي، لإثارة الجدل مجددا.



ونشرت فوز فيديو “جريء” ظهرت فيه وهي تتحدث عن زوجها قائلة: ”حياتي كلها تمثيل وأنا معنفة وأحمد يضربني من ورى الكام، وطلعتوا صادقين، الزواج عن حب فاشل بس نمثل السعادة“.



وأثناء ذلك ظهر زوج فوز العتيبي يحتضنها من الخلف بطريقة أثارت غضب الجمهور، الذين انتقدوا كشف حياتهم ولحظاتها الحميمية مع زوجها على مواقع التواصل.

وليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2020، نشرت فوز العتيبي مقطع فيديو “ساخن” لاحتفالها وزوجها بالسنة الجديدة، ما أثار ردود فعلٍ غاضبة بين متابعيها.

وظهرت فوز العتيبي مرتديةً فستاناً أسوداً قصيراً، وهي تقبّل زوجها بطريقةً حميمة في حديقةٍ عامة خلال احتفالات السنة الجديدة.

وكتبت فوز العتيبي على الفيديو: “سنة سعيدة على الجميع والله يكتب لنا فيها السعادة الدائمة “.