إعلان هام ورسالة للسلطان قابوس.. عُمانيون يتوجهون بالشكر لـ علي الحبسي واسمه يحتل التريند العُماني.. لماذا؟
تصدر اسم الحارس العُماني المعروف علي الحبسي، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة وتوجه له العُمانيون بالشكر عقب إعلانه اعتزاله اللعب الدولي نهائيًا وهو في عمر الـ38.
وأعلن علي الحبسي؛ حارس مرمى منتخب عمان والمحترف في صفوف “وست بروميتش ألبيون” الإنجليزي، اليوم السبت، اعتزاله اللعب الدولي نهائيًا وهو في عمر الـ38.
وكتب “الحبسي” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني؛ داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني.”
وتابع:”في هذه اللحظة؛ أرفع خالص شكري وجزيل تقديري، لمقام مولاي جلالة السلطان المعظم حفظه الله، وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي الرياضية.”
وتصدر وسم “#شكراً_علي_الحبسي” التريند العُماني بتويتر ليصبح الوسم رقم 1 في السلطنة عقب إعلان الحبسي خبر اعتزاله.
وقدم العديد من العُمانيين الشكر للحارس المخضرم على مسيرته الكروية الطويلة والمثمرة خاصة ما المنتخب العُماني، متمنين له التوفيق والنجاح في القادم.
الحبسي سجل ظهوره الأول مع منتخب بلاده الأول في 28 من يناير عام 2003 في عهد المدرب ميلان ماكالا، خلال مواجهة النرويج الودية، والتي انتهت بهزيمة الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد.
وانتقل الحبسي مؤخرا إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بعد فترة رائعة مع نادي الهلال السعودي.
وتُوج علي الحبسي مع نادي الهلال بلقب الدوري السعودي في موسم 2017-2018، ووصل مع أزرق العاصمة إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017 ضد نادي أوراوا الياباني.
وبدأت رحلة الحبسي مع الفرق الإنجليزية في 2006 بانضمامه في يناير/كانون الثاني إلى فريق بولتون واندررز، لكن التجربة بدأت بالفعل في سبتمبر/أيلول 2007، حين شارك في فوز فريقه 2-1 على فولهام في كأس الرابطة.
وفي موسم 2007-2008 لعب 15 مباراة مع الفريق؛ إحداها ضد بايرن ميونخ الألماني في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا)، والتي قدم فيها أداء مذهلا وتصدى لمجموعة كبيرة من الفرص، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 في أليانز أرينا معقل البافاري.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب في ديسمبر/كانون الأول 2008 ضد ويغان أتلتيك مباراته الأولى، لتقرر الإدارة تجديد عقده حتى عام 2013.
وانضم الحبسي إلى ويغان في يوليو/تموز 2010، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وحصل في تلك السنة على جائزة أفضل لاعب في الفريق، ليتم تحويل عقد الإعارة إلى شراء نهائي.
ولعب الحبسي لفريق ريدينغ من 2015 إلى 2017، ونجح خلال تلك الفترة في إحراز جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين.
وحقق الحبسي كأس الاتحاد الإنجليزي مع ويغان موسم 2012-2013، بالفوز على مانشستر سيتي في النهائي بهدف دون مقابل، حيث تمكن من التصدي لغارات الفريق السماوي وقاد فريقه للتتويج باللقب.