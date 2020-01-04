شمس الكويتية تُشعل غضباً بفيديو “ساخن” مع خبير تجميل بالعراق ونشطاء: “لو كان زوجها لما فعلت ذلك”!

تسبب فيديو “ساخن” للفنانة شمس الكويتية مع خبير تجميل عراقي في إحداث ضجة واسعة بمواقع التواصل، حتّى أن بعض المعلّقين قالوا عن جرأة ما فعلته “شمس” معه إنه “لو كان زوجها لما فعلت ذلك”.حسب قولهم

وظهرت “شمس” في الفيديو مع خبير التجميل علي إسماعيل قبل مغادرتها العراق بعد إتمام حفلها الغنائي هناك، حيث احتضنها وتبادلا القبلات ما أثار تعليقاتٍ حادّة من متابعيها.

وكانت نشرت شمس منشورا طويلا عبر حسابها على ”إنستغرام“، قالت فيه: ”انعرض علي حفلات كثيرة في لوس أنجلوس وفي القاهرة ودبي ولندن وفي جدة والمغرب.. ولما انعرض علي عقد حفل في العراق اخترت هذي الحفلة بالرغم من كل اللي حاصل“.

وأضافت: ”أولا أنا أعشق جمهوري العراقي عشق موت.. ثانيا لأني حسيت أن أكثر إنسان محتاج يفرح في الدنيا هو الإنسان العراقي“.

وتابعت شمس: ”أدري قرار خطير لأن العقد ينص على حفلتين الأولى ببغداد والثانية في أربيل.. وأنا وافقت.. وأمي قامت تلطم.. بس أنا حابة هذا الموضوع وحابة اشترك في حملات مساعدة المحتاجين من خلال التبرع بأجري بالكامل وما عندي رغبة بالتراجع فيه“.

وكانت الفنانة شمس الكويتية قد تعرضت لـ“هجوم شرس“ من الجمهور السعودي، بسبب وصفها لمن لا يحضر حفلها في الرياض بـ“الحيوان“، وهو ما اعتبروه إهانة كبيرة لهم.