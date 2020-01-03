محمد أبو تريكة يصف قاسم سليماني بالسفاح الذي قُتل على أيادي الشيطان في أراضٍ عربية إسلامية
محمد أبو تريكة يصف قاسم سليماني بالسفاح الذي قُتل على أيادي الشيطان في أراضٍ عربية إسلامية
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وصفه بالسّفاح .. محمد أبو تريكة يُشعل “تويتر” بتغريدة عن مقتل قاسم سليماني

كتب وطن
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وصف نجم كرة القدم المصرية اللاعب المعتزل محمد أبو تريكة، قائد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل إثر مقتله بغارة أمريكية في ، بـ”السفاح”.

وقال “أبوتريكة” في تغريدةٍ على حسابه بـ”تويتر” رصدتها “وطن”: “قُتل السفاح على أيادي الشيطان فى أراضي عربيه إسلاميه”.

وتابع: “فيا رب احفظ من أثار هذه العملية واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين واحفظ بلادنا اجمعين”.

واعتبر “ابوتريكة” أنّ “ تُغير أدواتها فقط وتلعب لعبة قذرة كالمعتاد فى بلادنا سوف يكون ضحيتها الشعوب”.

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس .

واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ”ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية”، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة “ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم”.

وبالمقابل توعد المرشد الإيراني بـ “انتقام مؤلم”، على خلفية مقتل سليماني، في أمريكية، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.

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