وصفه بالسّفاح .. محمد أبو تريكة يُشعل “تويتر” بتغريدة عن مقتل قاسم سليماني

وصف نجم كرة القدم المصرية اللاعب المعتزل محمد أبو تريكة، قاسم سليماني قائد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل إثر مقتله بغارة أمريكية في بغداد، بـ”السفاح”.

وقال “أبوتريكة” في تغريدةٍ على حسابه بـ”تويتر” رصدتها “وطن”: “قُتل السفاح على أيادي الشيطان فى أراضي عربيه إسلاميه”.

وتابع: “فيا رب احفظ العراق من أثار هذه العملية واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين واحفظ بلادنا اجمعين”.

واعتبر “ابوتريكة” أنّ “امريكا تُغير أدواتها فقط وتلعب لعبة قذرة كالمعتاد فى بلادنا سوف يكون ضحيتها الشعوب”.

ًقُتل السفاح على أيادي الشيطان فى أراضي عربيه إسلاميه فيارب احفظ العراق من أثار هذه العملية واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين واحفظ بلادنا اجمعين ..امريكا تُغير أدواتها فقط وتلعب لعبة قذرة كالمعتاد فى بلادنا سوف يكون ضحيتها الشعوب — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 3, 2020

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ”ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية”، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة “ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم”.

وبالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ “انتقام مؤلم”، على خلفية مقتل سليماني، في غارة أمريكية، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.