هذا ما يتوقّعه “الشاهين” العُماني للرّد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني .. “دول خليجيّة ستُحلب حلباً”

نشر حساب “الشاهين” العُماني، الشهير بموقع “تويتر”، توقعه لما يمكن أن يكون عليه شكل الرد الإيراني على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وذكر “الشاهين” أن البعض يتوقع رداً إيرانياً سريعاَ بقصد حفظ ماء الوجه يعقبه رد أمريكي أكبر. فيما أورد “الشاهين” توقعاته على النحو التالي:

١- ستتعمد إيران وضع الجميع في حالة ترقب وقلق تستنزف الطاقات العسكرية البشرية والمالية لفترة ليست قصيرة.



٢- الرد سيكون متدرجاً بالتصعيد في مكان معين لتوجيه ضربة بمكان آخر ومن مكان مختلف (الخيارات مفتوحة).



٣- من المحتمل جداً أن زيادة في التصعيد ستؤدي لإغلاق المجال الجوي والبحري لمنطقة الخليج، الخسائر المادية ستكون كبيرة وأسعار النفط ستعاود الارتفاع بشكل كبير.



٤- دول خليجية ستجد نفسها مضطرة رغماَ عنها لدفع تكاليف تواجد القوات الأجنبية والدخول في صفقات مليارية مع الولايات المتحدة.



٥- الغموض في المواقف والأفعال و إطالة أمد الترقب يخدم بالمقام الأول المصالح الإيرانية و دونالد ترامب الذي سيخوض انتخابات جديدة نهاية العام الجاري.

يتوقع البعض رداً إيرانياً سريعاَ بقصد حفظ ماء الوجه يعقبه رد أمريكي أكبر ( تمجيد ترامب ببعض الحسابات الخليجية بيوم واحد فاق تمجيدهم لحكّامهم طيلة أعمارهم )



توقعاتي كالتالي:



١- ستتعمد إيران وضع الجميع في حالة ترقب وقلق تستنزف الطاقات العسكرية البشرية والمالية لفترة ليست قصيرة — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 3, 2020

٢- الرد سيكون متدرجاً بالتصعيد في مكان معين لتوجيه ضربة بمكان آخر ومن مكان مختلف (الخيارات مفتوحة)



٣- من المحتمل جداً أن زيادة في التصعيد ستؤدي لإغلاق المجال الجوي والبحري لمنطقة الخليج، الخسائر المادية ستكون كبيرة وأسعار النفط ستعاود الارتفاع بشكل كبير — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 3, 2020

٤- دول خليجية ستجد نفسها مضطرة رغماَ عنها لدفع تكاليف تواجد القوات الأجنبية والدخول في صفقات مليارية مع الولايات المتحدة



٥- الغموض في المواقف والأفعال و إطالة أمد الترقب يخدم بالمقام الأول المصالح الإيرانية و دونالد ترامب الذي سيخوض انتخابات جديدة نهاية العام الجاري — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 3, 2020

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، مقتل 10 أشخاص بينهم 5 إيرانيين أبرزهم قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، جراء الهجوم الأمريكي في بغداد.

جاء ذلك وفق بيان لمكتب قيادة قوات ” فيلق القدس” التابع للحرس الثوري، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وقال البيان إن عدد القتلى، الذين ارتقوا الجمعة في الهجوم الإرهابي الأمريكي بالعاصمة العراقية بغداد هم 10 أشخاص؛ بينهم 5 إيرانيين، و5 آخرين من الحشد الشعبي في العراق.

وأوضح أن القتلى من قوات الحرس الثوري بخلاف قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، هم “العقيد حسين جعفري نيا، والعقيد شهرود مظفري نيا، والرائد هادي طارمي، والنقيب وحيد زمانيان”.

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في بغداد، بناءً على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

وفي بيان، اتهمت الوزارة سليماني بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ”ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية”، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة “ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم”.

بالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ”انتقام مؤلم” على خلفية مقتل سليماني.