تعليق لافت للشيخة القطرية مريم آل ثاني على استبعاد “برميل البحرين” وتعيين “الزياني” مكانه

علّقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على استبعاد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد من منصبه في الخارجية وتعيينه مستشارا للملك للشؤون الدبلوماسية.



وكشفت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد أبلغ عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي برغبة الملك حمد بن عيسى تعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله في أمانة مجلس التعاون.



وقالت “آل ثاني” معقبّة على استبعاد “بن أحمد” من منصبه وتعيين “الزياني” مكانه: “الأول: كرت احترق بعد ما ضيّع رصيده الدبلوماسي بالكامل خلال الأزمة الخليجية! أما الثاني: عطوه مكافأة نهاية خدمته في تنفيذ أجندتهم في مجلس التعاون الخليجي الذي مات إكلينيكياً مع بداية الأزمة!.



الأول: كرت احترق بعد ما ضيّع رصيده الدبلوماسي بالكامل خلال #الأزمة_الخليجية!

أما الثاني: عطوه مكافأة نهاية خدمته في تنفيذ أجندتهم في #مجلس_التعاون_الخليجي الذي مات إكلينيكياً مع بداية الأزمة! pic.twitter.com/v3mUTQwlDg — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) January 3, 2020

وكانت القمة الخليجية التي انعقدت في الرياض الشهر الماضي، قد اعتمدت مرشح الكويت نايف بن فلاح الحجرف أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي خلفا للزياني الذي تنتهي ولايته في نيسان/ أبريل القادم.