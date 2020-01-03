بروفيسور عُماني يتوقع سيناريو “مرعب” لمنطقة الخليج للرد على اغتيال قاسم سليماني
نشر البروفيسور والأكاديمي العُماني الدكتور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، احد السيناريوهات لما وصفها بالمواجهة العسكرية المحدودة في منطقة الخليج بعد اغتيال أمريكا قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.
وقال “اللواتي” في تغريدة بــ”تويتر” إنّ “احد السيناريوهات للمواجهة العسكرية المحدودة في منطقة الخليج: محطات تكرير النفط تُقصف وتُدمر على طرفي الخليج ومعها محطات بتروكيماويات ومحطات تحلية المياه ومفاعلات تخصيب اليورانيوم، ومياه الخليج تتلوث والرياح تنقل الإشعاعات النووية نحو دوله”.
واعتبر “اللواتي” أن “سليماني” قد “فاز” .
واعلن “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، مقتل 4 ضباط عسكريين إيرانيين كانوا يرافقون قائد الفيلق قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية بالعراق.
وقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي و8 أشخاص كانوا برفقتهما في قصف صاروخي استهدف سيارتين كانا يستقلانها على طريق مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية عن فيلق القدس، أن “الضباط في الحرس الثوري، اللواء حسین جعفری نیا، والعقيد شهرود مظفری نیا، والرائد هادي طارمي، والنقيب وحید زمانیان”.
واتهمت الدفاع الأمريكية سليماني، في بيان، بأنه “كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة”.
وهدفت الضربة الأمريكية إلى “ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية”، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة “ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم”.
في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ “انتقام مؤلم”، على خلفية مقتل قاسم سليماني
ويأتي هذا التصعيد بعد أعمال عنف رافقت تظاهرات أمام سفارة واشنطن في بغداد يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجا على قصف الولايات المتحدة كتائب “حزب الله” العراقي المقرب من إيران، الأحد، ما أدى إلى مقتل 28 مسلحا وإصابة 48 آخرين، في محافظة الأنبار (غرب).