“احتفلت بليلة رأس السنة ونامت ولم تستيقظ حين دقّ المنبه” .. هذا ما كشفته شرطة دبي عن وفاة نجوى قاسم

كشفت شرطة دبي نتائج الفحص الطبي المتعلّق بوفاة الإعلامية اللبنانية المذيعة بقناة “العربية” نجوى قاسم.



,بحسب ما أعلن مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري فإن “جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أن وفاة نجوى قاسم، طبيعية نتيجة أزمة قلبية”.



وأضاف أن الإعلامية نجوى قاسم (52 عاماً)، كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا، في أجواء اعتيادية، واحتفلت معهم ومع أصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجهت إلى سريرها بشكل طبيعي، وحين دق المنبه في الصباح لم تستيقظ ما أثار قلقهم، فتوجهوا إليها وحاولوا إيقاظها، لكنها لم تستجب، فاتصلوا بالإسعاف وتبين من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية”.



ولفت إلى أن هناك أطباء بين أفراد أسرتها، ولم تكن تعاني أمراضاً أو مشكلات صحية قبل الوفاة.



وأكد أن معاينة وتحقيقات شرطة دبي انتهت إلى أن لا شيء خارج المألوف في التفاصيل التي سبقت وفاة الإعلامية اللبنانية، مستبعداً وجود أي شبهة جنائية.

وأثار الرحيل المفاجئ للإعلامية والمذيعة اللبنانية نجوى قاسم الخميس، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدم الوسط الإعلامي اللبناني بفاجعة وفاة الصحفية نجوى قاسم، ونعاها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وقادة أحزاب ونواب بكلمات مؤثرة.

وأجمعت آراء اللبنانيين على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم وخلافاتهم على أن رحيل قاسم البشوشة دوما يشابه فقدان جوهرة من جواهر تاج الإعلام في لبنان والعالم العربي الذي ظلت تتحفه بأخر برامجها “حدث اليوم” على قناة العربية الحدث.

وقاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية أهمها البرنامج اليومي “حدث اليوم” على قناتي “العربية” و”العربية الحدث”.

وكانت قاسم كتبت آخر تغريدة على حسابها على تويتر عند العاشرة والربع ليلة رأس السنة قالت فيها: “يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان”.