وفاة الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم مذيعة قناة العربية.. هذه هي سيرتها الذاتية

أعلن الصحفي السعودي، مالك الروقي مدير أخبار في قناة MBC السعودية، عن وفاة المذيعة في قناة العربية نجوى قاسم.

وكتب الروقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية … كل التعازي للزملاء ولعائلتها”

وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية … كل التعازي للزملاء ولعائلتها pic.twitter.com/sVLJw2Zz6y — مالك الروقي (@alrougui) January 2, 2020

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي “حدث اليوم” على قناتي العربية والعربية الحدث، غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004

نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للاعلام​ في بيروت. سميت على موقع قناة العربية بـ”قطعة الكريستال” وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ”المراسلة الحربية”.

شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” مؤخراً سجالا حادا بين الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس وزميلتها في قناة “العربية” نجوى قاسم وصل حد تبادل الشتائم والإهانات.

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بدأ السجال في أعقاب تغريدة لمذيعة “العربية” نجوى قاسم هاجمت فيها قناة “الجزيرة” ورصدتها “وطن”، قالت فيها:” هل يعقل ان محطة اخبارية تفتخر بادعاء انها اول من ادخل الخبر العربي الى كل بيت تصل الى مرحلة ان لا يكون لديها سوى خبر واحد وحيد وعنوان واحد وحيد ومتابعة واحدة وحيدة الا وهي “السعودية”؟ #سؤال_مهني”، في رد غير مباشر على “عويس” التي تنشر تغريدات عن أسرار مهنة الصحافة والإعلام.