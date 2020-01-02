هل قتل نعيم قاسم نائب حسن نصرالله إلى جانب قاسم سليماني.. تفاصيل جديدة حول عملية الاغتيال

تضاربت الانباء الواردة، عقب تأكيد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، بشأن مقتل نائب الأمين العام في حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، خلال ذات الغارة الأمريكية التي استهدفت الموكب فور وصوله إلى بغداد قادماً من العاصمة اللبنانية بيروت.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر مقتل نعيم قاسم إلى جانب محمد كوثراني القيادي بحزب الله ومسؤول ملف العراق فيه.

ولم يتسن بعد التأكد من صحة ذلك، ولم يصدر حزب الله بعد أي تعليق رسمي بالنفي أو التأكيد، فيما نشر اعلاميون لبنانيون تغريدات عديدة أكدوا مقتل قاسم.

مقتل نعيم قاسم الرجل الثاني في قيادة حزب الله في لبنان ، خلال الغارة الجوية التي استهدفت #سليماني pic.twitter.com/Ab1j5RBRxc — حسينة اوشان (@hassinaouch) January 3, 2020

أنباء تتحدث عن مقتل نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله في الغارة التي استهدفت #قاسم_سليماني https://t.co/panrgMsizH — liliane daoud ليليان (@liliandaoud) January 3, 2020

انباء عن مقتل نائب أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ #نعيم_قاسم وهو من ضمن المجموعة المستهدفة بموكب #قاسم_سليماني بالعراق pic.twitter.com/RFXUFdn3UD — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 3, 2020

إذا صح مقتل نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله فالمصالح الأمريكية في لبنان لن تكون في منأي عن الإنتقام ، في كل الأحوال حزب الله لن يلتزم الصمت أمام مقتل سليماني والوجود الأمريكي في لبنان وسوريا سيكون هدفا لحزب الله ، وهذا قد يقود إلي رد أمريكي …إسرائيلي ضد حزب الله — مصطفى بكري (@BakryMP) January 3, 2020

مراسل تلفزيوني: نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني هو الشخص الثالث الذي قتل في القصف الأمريكي ببغداد. https://t.co/6slxnuNsw3 — مأرب الورد (@mareb_alward) January 3, 2020

يشار إلى أن التلفزيون العراقي الرسمي، أعلن خبر مقتل قاسم سليماني، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي”.

وفيما بعد ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في خبر عاجل، أن عملية القتل تمت بتعليمات من الرئيس، دونالد ترامب.

هذا وقالت مصادر أمريكية إن عملية الاغتيال تمت عبر طائرة استطلاع محملة بالذخيرة، أطلقت صاروخين على سيارة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.