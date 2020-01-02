نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
الهدهد

هل قتل نعيم قاسم نائب حسن نصرالله إلى جانب قاسم سليماني.. تفاصيل جديدة حول عملية الاغتيال

كتب وطن
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تضاربت الانباء الواردة، عقب تأكيد اغتيال قائد فيلق القدس في قاسم سليماني، بشأن مقتل نائب الأمين العام في اللبناني، نعيم قاسم، خلال ذات الغارة الأمريكية التي استهدفت الموكب فور وصوله إلى قادماً من العاصمة اللبنانية بيروت.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر مقتل نعيم قاسم إلى جانب محمد كوثراني القيادي بحزب الله ومسؤول ملف فيه.

ولم يتسن بعد التأكد من صحة ذلك، ولم يصدر حزب الله بعد أي تعليق رسمي بالنفي أو التأكيد، فيما نشر اعلاميون لبنانيون تغريدات عديدة أكدوا مقتل قاسم.

يشار إلى أن التلفزيون العراقي الرسمي، أعلن خبر مقتل ، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة “”.

وفيما بعد ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في خبر عاجل، أن عملية القتل تمت بتعليمات من الرئيس، دونالد ترامب.

هذا وقالت مصادر أمريكية إن عملية الاغتيال تمت عبر استطلاع محملة بالذخيرة، أطلقت صاروخين على سيارة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

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