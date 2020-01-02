هل قتل نعيم قاسم نائب حسن نصرالله إلى جانب قاسم سليماني.. تفاصيل جديدة حول عملية الاغتيال
تضاربت الانباء الواردة، عقب تأكيد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، بشأن مقتل نائب الأمين العام في حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، خلال ذات الغارة الأمريكية التي استهدفت الموكب فور وصوله إلى بغداد قادماً من العاصمة اللبنانية بيروت.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر مقتل نعيم قاسم إلى جانب محمد كوثراني القيادي بحزب الله ومسؤول ملف العراق فيه.
ولم يتسن بعد التأكد من صحة ذلك، ولم يصدر حزب الله بعد أي تعليق رسمي بالنفي أو التأكيد، فيما نشر اعلاميون لبنانيون تغريدات عديدة أكدوا مقتل قاسم.
يشار إلى أن التلفزيون العراقي الرسمي، أعلن خبر مقتل قاسم سليماني، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي”.
وفيما بعد ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في خبر عاجل، أن عملية القتل تمت بتعليمات من الرئيس، دونالد ترامب.
هذا وقالت مصادر أمريكية إن عملية الاغتيال تمت عبر طائرة استطلاع محملة بالذخيرة، أطلقت صاروخين على سيارة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.