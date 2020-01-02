مطاعم ومتاجر ومدارس و21 بناية.. مصادر إعلامية تكشف أسرار السفارة الأمريكية المحصنة في بغداد

نشرت مصادر إعلام عراقية معلومات وصفتها بأنها غاية في الأهمية، عن مبنى سفارة الولايات المتحدة في بغداد، مشيرة إلى أن مساحته أكبر من الفاتيكان.

وأكدت المصادر أن حجم مبنى السفارة في بغداد، أكبر من مجمع الأمم المتحدة في نيويورك، ويستوعب نحو 16 ألف شخص.

وأشارت، إلى أن السفارة عززت هياكل مبانيها أكثر من السفارات الأخرى بمرتين ونصف، وأنها محصنة بشكل استثنائي، وصممت على أنها حصن أمريكي مضاد للقنابل البيولوجية.

وتقع السفارة على 0.44 كيلومتر مربع، وتتكون من 21 بناية، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والمتاجر والمدارس وقاعة سينما ومحطة إطفاء ومنظومات لتوليد الكهرباء ومعالجة النفايات، كما تحتوي على وسائل اتصالات متطورة ونظام لإدارة مياه الصرف الصحي.

كما تحتوي السفارة على 5 مداخل أمنية مشددة ومدخل للطوارئ، وتتولى القوات الخاصة الأمريكية “المارينز” مهمة حمايتها.

وفتحت السفارة أبوابها في يناير 2009، عقب سلسلة من التحسينات الإنشائية، تخطت كلفتها 750 مليون دولار.

ومؤخرا تمكن المحتجون من الوصول إلى السفارة وحرق جزء من محيطها الخارجي، ردا على قيام القوات الأمريكية بقصف مقار تابعة لـ”الحشد الشعبي”، أدى إلى سقوط ضحايا.