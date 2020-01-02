الكاتب العُماني زكريا المحرمي
الهدهد

كاتب عُماني ينتقد عملية استهداف قاسم سليماني في العراق وهذا ما قاله عن عبث الأمريكان وجنون ترامب

كتب خاص "وطن"
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وصف الكاتب العماني ، عملية استهداف قائد فيلق القدس في ، في بانه تطور خطير وعبث لا محدود من قبل في السيادة العربية. كما قال.

وأضاف المحرمي معلقاً على خبر الاغتيال في تغريدة رصدتها “وطن”، ” كان بإمكان أمريكا استهداف سليماني في إيران فلماذا اختارت العراق للقيام بالعملية، نحن أمام سيناريو مواجهة عسكرية أكيدة بين جنون ترامب وصلف الإيرانيين ولكن الخشية أن تكون هذه المواجهة في الساحة العربية “.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه “بتوجيهات” من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي “بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف باعتباره منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة أن سليماني كان “يخطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد الخدمة العسكرية في العراق وفي أنحاء المنطقة”.

وأضاف أن الجنرال في الحرس الثوري و”فيلق القدس” التابع له مسؤولون عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف وإصابة الآلاف بجروح، مشيرا إلى أنه دبر هجمات على قواعد قوات التحالف في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت قناة العراقية الرسمية قد أكدت مقتل نائب رئيس هيئة ، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف استهدف موكبا كان فيه قرب مطار الدولي.

وأكّد الحرس الثوري الإيراني مقتل سليماني في صاروخية استهدفته قرب مطار بغداد فجر الجمعة واتّهم الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.

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