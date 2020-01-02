فستانها أظهر مفاتنها بشكل مثير.. “شاهد” قبلة هيفاء وهبي التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتقبيل إحدى المعجبات بحفل رأس السنة بالقاهرة.

وعلقت إحدى المدونات على اندماج هيفاء مع جمهورها في الحفل قائلة:” “‏تطلعوا كيف وطت على الستيج القمر ملكة الجمال وملكة المسرح وملكة كل شي تسلم على امرأة من الحضور احترامًا لها كل مرة بقول يقبرني جمالك هالمرة اسمحيلي قول ياعمري يقبرني اخلاقك يا اكابر يا مرباية يا كلاس”.

هيفاء وهبي أثناء حفلها في القاهرة🥺💚 pic.twitter.com/outdJpJEjP — Gorgeous (@Gorgeous_ew) January 1, 2020

في وحدة بالعالم بهلجمال الناري كلو وبنفس الوقت اكابر ومرباية وبتحترم الكبير وبتنزل بنجوميتها وقدارتها توطي ع الستيج تتسلم على امرأة من الجمهور؟؟؟؟

في وحدة بالعالم بهلجمال الناري كلو وبنفس الوقت اكابر ومرباية وبتحترم الكبير وبتنزل بنجوميتها وقدارتها توطي ع الستيج تتسلم على امرأة من الجمهور؟؟؟؟ في؟؟ ♥️#هيفاء_وهبي#مصر

#2020 https://t.co/loa8SL1SI6 — Zahra HW (@ZahraHw) January 1, 2020

وكانت هيفاء قد أحيت حفلين غنائيين في رأس السنة الجديدة 2020 في مصر وسط حضور عدد كبير من الجمهور.