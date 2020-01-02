هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
Videoحياتنا

فستانها أظهر مفاتنها بشكل مثير.. “شاهد” قبلة هيفاء وهبي التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

كتب وطن
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتقبيل إحدى المعجبات بحفل رأس السنة بالقاهرة.

وعلقت إحدى المدونات على اندماج هيفاء مع جمهورها في الحفل قائلة:” “‏تطلعوا كيف وطت على الستيج القمر ملكة الجمال وملكة المسرح وملكة كل شي تسلم على امرأة من الحضور احترامًا لها كل مرة بقول يقبرني جمالك هالمرة اسمحيلي قول ياعمري يقبرني اخلاقك يا اكابر يا مرباية يا كلاس”.

في وحدة بالعالم بهلجمال الناري كلو وبنفس الوقت اكابر ومرباية وبتحترم الكبير وبتنزل بنجوميتها وقدارتها توطي ع الستيج تتسلم على امرأة من الجمهور؟؟؟؟

وكانت هيفاء قد أحيت حفلين غنائيين في رأس السنة الجديدة 2020 في وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

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