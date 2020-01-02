وزير خارجية البحرين ومحمد بن زايد
وزير خارجية البحرين ومحمد بن زايد
الهدهد

شاهين السليطي ساخراً من “سقوط” وزير خارجية البحرين: “الدور جاي على قرقاش”

كتب خاص "وطن"
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سخر شاهين السليطي، العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، من استبعاد ، ، من منصبه في الخارجية وتعينه مستشارا للملك للشؤون الدبلوماسية.

وقال السليطي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( وزراء خارجية دول الحصار يتساقطون، الدور جاي على قرقاش)، وهو وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية.

كشفت وكالة أنباء (بنا) عن أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد أبلغ عبد اللطيف الزياني برغبة الملك حمد بن عيسي بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله في أمانة مجلس التعاون.

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وأضافت الوكالة أنه تقرر تعيين وزير الخارجية خالد بن أحمد أو ما يعرف بلقب “برميل البحرين” مستشارا للملك للشؤون الدبلوماسية.

وكانت القمة الخليجية التي انعقدت في الرياض الشهر الماضي، قد اعتمدت مرشح الكويت نايف بن فلاح الحجرف أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي خلفا للزياني الذي تنتهي ولايته في نيسان/ أبريل القادم.

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