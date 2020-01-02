شاهين السليطي ساخراً من “سقوط” وزير خارجية البحرين: “الدور جاي على قرقاش”

سخر شاهين السليطي، العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، من استبعاد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، من منصبه في الخارجية وتعينه مستشارا للملك للشؤون الدبلوماسية.

وقال السليطي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( وزراء خارجية دول الحصار يتساقطون، الدور جاي على قرقاش)، وهو وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية.

وزراء خارجية دول الحصار يتساقطون.

الدور جاي على قرقاش — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) January 2, 2020

كشفت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد أبلغ عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي برغبة الملك حمد بن عيسي بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله في أمانة مجلس التعاون.

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وأضافت الوكالة أنه تقرر تعيين وزير الخارجية خالد بن أحمد أو ما يعرف بلقب “برميل البحرين” مستشارا للملك للشؤون الدبلوماسية.

وكانت القمة الخليجية التي انعقدت في الرياض الشهر الماضي، قد اعتمدت مرشح الكويت نايف بن فلاح الحجرف أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي خلفا للزياني الذي تنتهي ولايته في نيسان/ أبريل القادم.