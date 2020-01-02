“رقصني يا جدع على الوحدة ونص”.. “شاهد” شاب يتحدى ميريام فارس بالرقص على المسرح ويثير غضب الأردنيين

دخل شاب في تحدي مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بالرقص على المسرح، أثناء إحيائها حفلها الغنائي ليلة رأس السنة في الأردن، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل ميريام فارس، يظهر فيه الشاب وهو يقف بجوارها على المسرح، وقامت الفنانة اللبنانية بمداعبته أمام الجمهور.

وقالت ميريام للشاب: “بدك تتحداني في الرقص، خلاص أرقص إنت من تحت وأنا من فوق”، فما لبث أن استجاب الشاب ونزل على ركبتيه، فانفجرت ميريام من الضحك وقالت له: “لا ما قصدي هيك”.

وبدأت ميريام بالرقص مع الشاب على المسرح، وسط صيحات الجمهور، بينما لم يلقى الفيديو ترحاب العديد من المتابعين، موجهين النقد للشاب الذي حاول تقليد حركات الفنانة اللبنانية في الرقص.