سياسي كويتي يكشف سبب اغتيال قاسم سليماني وهذا ما قاله عن الانقلاب الذي كان سينفذه

علق السياسي الكويتي البارز، ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة السابق، على عملية الاغتيال التي تعرض لها قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني إلى جانب عدد من قادة الحشد الشعبي العراقي في مطار بغداد.

وقال الدويلة في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن زيارة قاسم سليماني لبغداد في مثل هذه الظروف كانت تعني شيء واحد وهو تنفيذ انقلاب ضد الدولة العراقية وان تتسلم قوات تابعة لإيران زمام الحكم في بغداد وهذا قد يفسر العملية الأمريكية او انها تأتي مقدمة لعمل امريكي أكبر ضد منشآت ايران النووية، مشيراً إلى أن إيران لن ترد بسرعة!!

مقتل سليماني ليس هو رد الفعل الطبيعي على حرق خشب عند سور السفارة الامريكيه الصراع الدولي لايقاس بمثل هذه المقاييس المسألة اكبر بكثير و" سيكشف الصبح عن طفل وماردة له على صدرها زأر اذا غضبا " كما يقول الاخطل لهذا اليوم ما بعده على الاوضاع في المنطقه و الامر خطير و نسأل الله السلامه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) January 3, 2020

وأضاف الدويلة :” اعتقد ان العراق اليوم على ابواب تشبه الانقلاب فمن سبق الآخر كسب الجولة ولكن قد يتطور الوضع الى انفلات كامل وسقوط الدولة العراقية بشكل كامل في الفوضى “.

اعتقد ان العراق اليوم على ابواب تشبه الانقلاب فمن سبق الآخر كسب الجولة و لكن قد يتطور الوضع الى انفلات كامل و سقوط الدولة العراقيه بشكل كامل في الفوضى — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) January 3, 2020

ووجه السياسي الكويتي نصيحة للنظام السعودي قائلاً :” نصيحتي للإخوة في المملكة العربية السعودية لا تثقون بأحد قد تقصف امريكا ايران لكنها لن تمنعها من استخدام ترسانتها الصاروخية ضد المملكة فالحذر الحذر والاحتياط واجب والإجراءات الاحترازية السريعة اصبحت لازمه وكل شيء اصبح مفتوح لكل شيء والله خير حافظ “.

نصيحتي للاخوة في المملكة العربية السعوديه لا تثقون بأحد قد تقصف امريكا ايران لكنها لن تمنعها من استخدام ترسانتها الصاروخيه ضد المملكه فالحذر الحذر و الاحتياط واجب و الاجراءآت الاحترازيه السريعه اصبحت لازمه وكل شيء اصبح مفتوح لكل شيء والله خير حافظ — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) January 3, 2020

وقال الدويلة إن سقوط سليماني لا يعني سقوط النظام الايراني والاحتمالات خطيرة و قاتلة, ناصحاً دول الخليج ” احسبوا مواقفكم بدقة وتجنبوا الانخراط في صدام مفتوح فليس لنا مصلحه في الحرب اليوم وامريكا لن تغير النظام في ايران لانه يحقق مصالحها” !!

سقوط سليماني لا يعني سقوط النظام الايراني والاحتمالات خطيرة و قاتله فيا دول الخليج احسبوا مواقفكم بدقه و تجنبوا الانخراط في صدام مفتوح فليس لنا مصلحه في الحرب اليوم وامريكا لن تغير النظام في ايران لانه يحقق مصالحها !! — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) January 3, 2020

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه “بتوجيهات” من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي “بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف باعتباره منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة أن سليماني كان “يخطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد الخدمة العسكرية في العراق وفي أنحاء المنطقة”.

وأضاف أن الجنرال في الحرس الثوري و”فيلق القدس” التابع له مسؤولون عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف وإصابة الآلاف بجروح، مشيرا إلى أنه دبر هجمات على قواعد قوات التحالف في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت قناة العراقية الرسمية قد أكدت مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف استهدف موكبا كان فيه قرب مطار بغداد الدولي.

وأكّد الحرس الثوري الإيراني مقتل سليماني في غارة صاروخية استهدفته قرب مطار بغداد فجر الجمعة واتّهم الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.