“يعيش جلالة السلطان المعظم”.. “شاهد” تسونامي بشري تشهده أكبر ولايات مسقط ابتهاجاً بسلامة قابوس

شهدت ولاية السيب هي أكبر ولاية من ولايات محافظة مسقط، اليوم الخميس، احتفالية حاشدة، ابتهاجاً بسلامة السلطان قابوس بن سعيد، الذي أعلن البلاط السلطاني أول أمس أنه بصحة جيدة بعد شائعات وفاته التي انتشرت مؤخراً عقب عودته من رحلة علاج في بلجيكا مطلع الشهر الماضي.
وأعرب العمانيون عن حبهم للسلطان قابوس، في احتفالية شهدت حضوراً غير مسبوق أجمع خلاله العمانيين على أنهم على قلب رجل واحد في التصدي للشائعات التي انتشرت كالنار بالهشيم حول وفاة صانع النهضة العمانية السلطان قابوس بن سعيد.
ورصدت “وطن” العديد من الصور والفيديوهات خلال الاحتفالية التي شهدتها “السيب”، والتي مثلت ضربة بحق التائهين في الأرض الذين عملوا على ترويج الشائعات بحق السلطان قابوس ورموز سلطنة عمان.
وعلق هلال السعدي على الاحتفالية والتظاهرة الحاشدة التي شهدتها السيب قائلاً :” مسيرة كبيرة جدا ابتهاجا بصحة وعافية مولانا حفظه الله، وجمع غفير من المواطنين معبرين عن عظيم فرحتهم.. في غياب غير مبرر لتلفزيون سلطنة عمان!! “.
وقال هلال بن حمد الصارمي معلقاً على الاحتفالية..:” جماهير غفيرة تجاوزت ال ٣٠٠٠ آلاف فرد اجتمعت على حب القائد تلهج ألسنتها بالدعاء ان يحفظ الله جلالته من كل مكروه ويشفيه من كل مرض وسوء ويطول في عمره “.
فيما علق مغرد عماني اخر على الزحف الجماهيري الحاشد قائلاً :” تضافرت الجهود وأجتمعت القلوب على كلمة عاش جلالة السلطان قابوس .. ملحمة من ابناء ولاية السيب تعبر عن ولائهم وحبهم للقائد المفدى شاكرين المولى على نعمائه متضرعين وسائلين العزيز القدير ان يمن على جلالته موفور الصحه وتمام العافيه “.
وقالت سلوى البلوشي :” السيب تحتفي وتحتفل بسلامة مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سلطان السلاطين حكيم العرب #السيب_تحتفل_بصحة_السلطان “.
وأضاف ماجد الجابري :” الحمدلله على صحة وعافية مولانا ووالدنا السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه/ مولاي أبنائك من لحظة سماع الخبر وهم في فرح وسعاده و يجسدون لك الوفاء و الأخلاص في مسيرتهم/ حفظك الله ورعاك سيدي السلطان ♥️🇴🇲
وعمّت فرحة عارمة بين العُمانيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد إعلان ديوان البلاط السلطاني بشكلٍ رسمي أنّ السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.
وفور صدور البيان، تصدرت عدّة وسوم تحمل اسم السلطان قابوس، موقع “تويتر” في السلطنة .
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وعبّر المغرّدون عن فرحتهم بسماع بيان الديوان عن صحة السلطان قابوس، وخيبة أمل مروّجي الشائعات عن وفاته، ووصفوهم بالفئران التي عادت الى جحورها بعد البيان.
وسخر مغرّدون من أبواق الفتنة والمرتزقة الذين روّجوا لخبر وفاة السلطان قابوس على مدار أيام، وفي مقدمتهم الهارب سعيد جداد، ويوسف علاونة، ونصير العمري، وحمد المزروعي، وغيرهم.
وعصر الثلاثاء الماضي، ضع ديوان البلاط السلطاني حداً للحملة التي استهدفت إثارة البلبلة في عُمان، عبر نشر شائعات مغرضة أطلقها مرتزقة وحسابات ممولة من بعض الجهات، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد .
وقال بيان رسمي صدر عن ديوان البلاط السلطاني إن السلطان في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.