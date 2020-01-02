“يعيش جلالة السلطان المعظم”.. “شاهد” تسونامي بشري تشهده أكبر ولايات مسقط ابتهاجاً بسلامة قابوس

شهدت ولاية السيب هي أكبر ولاية من ولايات محافظة مسقط، اليوم الخميس، احتفالية حاشدة، ابتهاجاً بسلامة السلطان قابوس بن سعيد، الذي أعلن البلاط السلطاني أول أمس أنه بصحة جيدة بعد شائعات وفاته التي انتشرت مؤخراً عقب عودته من رحلة علاج في بلجيكا مطلع الشهر الماضي.

وأعرب العمانيون عن حبهم للسلطان قابوس، في احتفالية شهدت حضوراً غير مسبوق أجمع خلاله العمانيين على أنهم على قلب رجل واحد في التصدي للشائعات التي انتشرت كالنار بالهشيم حول وفاة صانع النهضة العمانية السلطان قابوس بن سعيد.

ورصدت “وطن” العديد من الصور والفيديوهات خلال الاحتفالية التي شهدتها “السيب”، والتي مثلت ضربة بحق التائهين في الأرض الذين عملوا على ترويج الشائعات بحق السلطان قابوس ورموز سلطنة عمان.

وعلق هلال السعدي على الاحتفالية والتظاهرة الحاشدة التي شهدتها السيب قائلاً :” مسيرة كبيرة جدا ابتهاجا بصحة وعافية مولانا حفظه الله، وجمع غفير من المواطنين معبرين عن عظيم فرحتهم.. في غياب غير مبرر لتلفزيون سلطنة عمان!! “.

مسيرة كبيرة جدا ابتهاجا بصحة وعافية مولانا حفظه الله وجمع غفير من المواطنيين معبرين عن عظيم فرحتهم.. في غياب غير مبرر لتلفزيون سلطنة عمان!!

⁦@AbdulmonamA⁩

⁦@Harrasi999⁩

⁦@OmanTVGeneral⁩

⁦@OmanRadioandTV#السيب_تحتفل_بصحة_السلطان pic.twitter.com/DicPzWj1x7 — هلال السعدي (@_5319122968943) January 2, 2020

وقال هلال بن حمد الصارمي معلقاً على الاحتفالية..:” جماهير غفيرة تجاوزت ال ٣٠٠٠ آلاف فرد اجتمعت على حب القائد تلهج ألسنتها بالدعاء ان يحفظ الله جلالته من كل مكروه ويشفيه من كل مرض وسوء ويطول في عمره “.

جماهير غفيرة تجاوزت ال ٣٠٠٠ آلاف فرد اجتمعت على حب القائد تلهج ألسنتها بالدعاء ان يحفظ الله جلالته من كل مكروه ويشفيه من كل مرض وسوء ويطول في عمره



#السيب_تحتفل_بصحة_السلطان pic.twitter.com/ytZyyHbluR — هلال بن حمد الصارمي (@hilalalsarmi) January 2, 2020

ختام مسيرتنا اليوم مسك

دعاء الاخ العزيز ماجد الرحبي لمولانا السلطان #قابوس المعظم

الحشد الغفير وحدّ الدعاء و ردد بالنداء اللهم آمين أن يشفي جلالة السلطان #السيب_تحتفل_بصحة_السلطان pic.twitter.com/kJmVaHBA79 — هلال بن حمد الصارمي (@hilalalsarmi) January 2, 2020

فيما علق مغرد عماني اخر على الزحف الجماهيري الحاشد قائلاً :” تضافرت الجهود وأجتمعت القلوب على كلمة عاش جلالة السلطان قابوس .. ملحمة من ابناء ولاية السيب تعبر عن ولائهم وحبهم للقائد المفدى شاكرين المولى على نعمائه متضرعين وسائلين العزيز القدير ان يمن على جلالته موفور الصحه وتمام العافيه “.

تضافرت الجهود وأجتمعت القلوب على كلمة عاش جلالة السلطان قابوس .. ملحمة من ابناء ولاية السيب تعبر عن ولائهم وحبهم للقائد المفدى شاكرين المولى على نعمائه متضرعين وسائلين العزيز القدير ان يمن على جلالته موفور الصحه وتمام العافيه #السيب_تحتفل_بصحة_السلطان pic.twitter.com/VuAGkcpIav — faisal alharrasi (@AlharrasiFaisal) January 2, 2020

وقالت سلوى البلوشي :” السيب تحتفي وتحتفل بسلامة مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سلطان السلاطين حكيم العرب #السيب_تحتفل_بصحة_السلطان “.

السيب تحتفي وتحتفل بسلامة مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سلطان السلاطين حكيم العرب #السيب_تحتفل_بصحة_السلطان pic.twitter.com/HJ6cZpkYsB — 🇴🇲سلوى البلوشي بنت التاج والخنجر 🇴🇲 (@omanigoodgirl) January 2, 2020

وأضاف ماجد الجابري :” الحمدلله على صحة وعافية مولانا ووالدنا السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه/ مولاي أبنائك من لحظة سماع الخبر وهم في فرح وسعاده و يجسدون لك الوفاء و الأخلاص في مسيرتهم/ حفظك الله ورعاك سيدي السلطان ♥️🇴🇲

الحمدلله على صحة وعافية مولانا ووالدنا السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه



مولاي أبنائك من لحظة سماع الخبر وهم في فرح وسعاده و يجسدون لك الوفاء و الأخلاص في مسيرتهم



حفظك الله ورعاك سيدي السلطان ♥️🇴🇲#السيب_تحتفل_بصحة_السلطان pic.twitter.com/Tzv0mJhbHU — ماجد الجابري 🇴🇲 (@MAXz93) January 2, 2020

حب #قابوس بن سعيد غير ❤🇴🇲

ملحمة وطنية جسدها ابناء ولاية السيب يتقدمهم سعادة @hilalalsarmi والاخوة والاخوات والمشايخ والصغار

نحبك مولانا للاسباب التي تعلمها

#السيب_تحتفل_بصحة_السلطان pic.twitter.com/JfaxBNZtAj — Ahmed Al-Hamdi  (@mrhamdez) January 2, 2020

حب #قابوس بن سعيد غير ❤🇴🇲

حضور جمع غفير من المواطنين من الجنسين وتتقدهم صاحبة السمو السيدة علياء بنت ثويني

نعم نحبك للأسباب التي تعلمها

#السيب_تحتفل_بصحة_السلطان pic.twitter.com/Wgxmo9YOyg — Ahmed Al-Hamdi  (@mrhamdez) January 2, 2020

وعمّت فرحة عارمة بين العُمانيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد إعلان ديوان البلاط السلطاني بشكلٍ رسمي أنّ السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.

وفور صدور البيان، تصدرت عدّة وسوم تحمل اسم السلطان قابوس، موقع “تويتر” في السلطنة .

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وعبّر المغرّدون عن فرحتهم بسماع بيان الديوان عن صحة السلطان قابوس، وخيبة أمل مروّجي الشائعات عن وفاته، ووصفوهم بالفئران التي عادت الى جحورها بعد البيان.

وسخر مغرّدون من أبواق الفتنة والمرتزقة الذين روّجوا لخبر وفاة السلطان قابوس على مدار أيام، وفي مقدمتهم الهارب سعيد جداد، ويوسف علاونة، ونصير العمري، وحمد المزروعي، وغيرهم.

وعصر الثلاثاء الماضي، ضع ديوان البلاط السلطاني حداً للحملة التي استهدفت إثارة البلبلة في عُمان، عبر نشر شائعات مغرضة أطلقها مرتزقة وحسابات ممولة من بعض الجهات، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد .

وقال بيان رسمي صدر عن ديوان البلاط السلطاني إن السلطان في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.