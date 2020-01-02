“إذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة”.. “الشاهين” العماني يلجم مغرداً إماراتياً تطاول على سيادة سلطنة عمان

تصدى المغرد العماني الشهير “الشاهين”، لمغرد إماراتي تطاول على سيادة سلطنة عمان، في رد ناري عرى فيه حكام الإمارات على مر التاريخ.

ورد “الشاهين” على المغرد الإماراتي ولد الحمادي الذي زعم أن 2500 ألف عماني يعملون في الامارات كخدم. حسب قوله.

الامارات غشتكم حتى في ٢٥٠٠ الف كخدم تعملون بوظايف ولا انا غلطان — ولد الحمادي (@9n0Q0y97o4FY9ro) January 1, 2020

وقال الشاهين في رده الناري حسب ما رصدت “وطن” من تعليق على تغريدة الاماراتي المثيرة للجدل..:” هذه أخلاقكم يعني المسألة مسألة تربية مش اختلاف وجهات نظر وبس أولا: سالفة ٢٥٠٠ عماني يشتغلوا خدم عندكم انساها شيوخكم اللي احنا عيننّاهم ولاة عليكم وهم حفاة منتّفين كان يصبوا القهوة لسلاطيننا ما يتكلموا بدون اذنهم ولا يتحركوا شبر بدون توقيع سماح بالسفر الوثائق تشهد “.

لا

ما غلطان

لكن هذي أخلاقكم

يعني المسألة مسألة تربية مش اختلاف وجهات نظر وبس

أولا: سالفة ٢٥٠٠ عماني يشتغلوا خدم عندكم انساها

شيوخكم اللي احنا عيننّاهم ولاة عليكم وهم حفاة منتّفين كان يصبوا القهوة لسلاطيننا

ما يتكلموا بدون اذنهم

ولا يتحركوا شبر بدون توقيع سماح بالسفر

الوثائق تشهد https://t.co/wERLOI7SXu — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 2, 2020

ثانياً والكلام للشاهين..:” مقاطعة المنتجات الإماراتية هذا توجه بادي ياخد حراك عالمي،، من باب الاهتمام بالصحة وتجنب الأمراض والابتعاد عن التصنيع الرديء المغشوش، يعني هو بالنهاية امتثال لتعاليم الإسلام اللي توصي بالحفاظ على النفس، مواد غذائية إماراتية مغشوشة تعال شوفها بارفف المحلات كلها special offer “.

ثانياً: مقاطعة المنتجات الإماراتية هذا توجه بادي ياخد حراك عالمي،، من باب الاهتمام بالصحة وتجنب الأمراض والابتعاد عن التصنيع الرديء المغشوش

يعني هو بالنهاية امتثال لتعاليم الإسلام اللي توصي بالحفاظ على النفس

مواد غذائية إماراتية مغشوشة تعال شوفها بارفف المحلات كلها special offer pic.twitter.com/ZPkAXk3NcD — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 2, 2020

وواصل الشاهين رده الناري ملجماً المتطاول الاماراتي :” وماحد يشتريها رغم انه الكرتونين بريال ادويتكم السامة المغشوشة صارت محظورة بعدة دول،،،، مش عمان وبس غشكم وصل المنتجات الحلال 🍫🍡 والحرام 🍺🚬باقي بس القرآن الكريم ما غشيتونا فيه وطبعتوا آيات تثبت انه منزل أصلاً على سيدكم طحنون عليه السلام “.

وماحد يشتريها رغم انه الكرتونين بريال

ادويتكم السامة المغشوشة صارت محظورة بعدة دول،،،، مش عمان وبس

غشكم وصل المنتجات الحلال 🍫🍡 والحرام 🍺🚬

باقي بس القرآن الكريم ما غشيتونا فيه وطبعتوا آيات تثبت انه منزل أصلاً على سيدكم طحنون عليه السلام



قال ٢٥٠٠ خدم قال pic.twitter.com/5j63CQECNL — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 2, 2020

والجدير بالذكر فإن الذباب الإماراتي، كثف في الفترة الاخيرة من هجومه على سلطنة عمان، حيث روج شائعة وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وهو ما نفاه البلاط السلطاني في بيان أخرس معه كل الالسنة المتطاولة على مكانه السلطان قابوس.