استبعاد “برميل البحرين” من منصبه كوزير للخارجية وتعيين عبد اللطيف الزياني خلفاً له بعد انتهاء فترة عمله بالتعاون الخليجي

كشفت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد أبلغ عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي برغبة الملك حمد بن عيسي بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله في أمانة مجلس التعاون.

وأضافت الوكالة أنه تقرر تعيين وزير الخارجية خالد بن أحمد أو ما يعرف بلقب “برميل البحرين” مستشارا للملك للشؤون الدبلوماسية.

وكانت القمة الخليجية التي انعقدت في الرياض الشهر الماضي، قد اعتمدت مرشح الكويت نايف بن فلاح الحجرف أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي خلفا للزياني الذي تنتهي ولايته في نيسان/ أبريل القادم.

وعلق وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، على قرار تعيين وزير جديد خلفا له في الوزارة.

وقال ابن أحمد على حسابه الرسمي بـ “تويتر”، “خدمت سيدي صاحب الجلالة ووطني بكل ما أوتيت من جهد واستطاعة، وسأظل اخدمهم ما حييت”.

وأضاف “كما تشرفت أيما تشريف بالعمل تحت إمرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعاده الله لنا سالما غانما وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين”.

وختم قائلا “الآن أسلم الراية لأخ قدير عزيز تعلمت منه الكثير”.

خدمت سيدي صاحب الجلالة و وطني بكل ما أوتيت من جهد و استطاعة ، و سأظل اخدمهم ما حييت . كما تشرفت ايما تشريف بالعمل تحت إمرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعاده الله لنا سالمًا غانمًا و صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين . و الان أسلم الراية لأخ قدير عزيز تعلمت منه الكثير . — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) January 2, 2020

وجاءت هذه الثقة حسب ما أفادت الوكالة ذاتها بسبب الجهود التي بذلها الزياني في تعزيز علاقات التعاون مع دول المجلس في جميع المجالات التي تعود بالنفع لصالح المنطقة، والإسهامات التي حققها في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.

وأعرب الزياني عن اعتزازه بهذه الثقة شاكرا ولي العهد على مبادرته الدائمة بتعزيز سبل التعاون بين دول الخليج.

يذكر أن عببد اللطيف الزياني يشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ الأول من أبريل/نيسان 2011.

وبحسب صحيفة “الأيام” الإماراتية، أشاد ولي العهد البحريني بإسهامات وإنجازات خالد بن أحمد آل خليفة طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات المحلية والدولية. وتمنى له التوفيق في مهامه المقبلة بتعيينه مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية.