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“قيس.. هادي.. اجاكم السرة”.. “شاهد” احتفالات ورقص في شوارع العراق بمقتل قاسم سليماني

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون عراقيون، فيديوهات أظهرت، فرحة العراقيين العارمة باغتيال ، قائد فيلق القدس الايراني، ونائب رئيس في عملية أمريكية قرب مطار .

وأظهرت الفيديو احتفال العراقيين لحظة تأكيد خبر مقتل قاسم سليماني، وهو القائد الايراني الذي يتهمه الشعب العراقي بالوقوف وراء نفوذ الميليشيات العراقية وهيمنته على .

وهتف المحتفلون  “قيس .. هادي .. اجاكم السرة”, في إشارة إلى زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، و هادي العامري قائد ميليشيا بدر المصنفان على قائمة الإرهاب الأميركية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه “بتوجيهات” من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي “بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف باعتباره منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة أن سليماني كان “يخطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد الخدمة العسكرية في العراق وفي أنحاء المنطقة”.

وأضاف أن الجنرال في الحرس الثوري و”فيلق القدس” التابع له مسؤولون عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف وإصابة الآلاف بجروح، مشيرا إلى أنه دبر هجمات على قواعد قوات التحالف في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت قناة العراقية الرسمية قد أكدت مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف استهدف موكبا كان فيه قرب مطار بغداد الدولي.

وأكّد الحرس الثوري الإيراني مقتل سليماني في غارة صاروخية استهدفته قرب مطار بغداد فجر الجمعة واتّهم الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.

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