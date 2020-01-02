“قيس.. هادي.. اجاكم السرة”.. “شاهد” احتفالات ورقص في شوارع العراق بمقتل قاسم سليماني

تداول ناشطون عراقيون، فيديوهات أظهرت، فرحة العراقيين العارمة باغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الايراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في عملية أمريكية قرب مطار بغداد.

وأظهرت الفيديو احتفال العراقيين لحظة تأكيد خبر مقتل قاسم سليماني، وهو القائد الايراني الذي يتهمه الشعب العراقي بالوقوف وراء نفوذ الميليشيات العراقية وهيمنته على العراق.

الان صباحاًساعه اربع فجر انشاءالله احتفالات في #العراق بمقتل ⁧#قاسم_سليماني⁩ قائد فيلق القدس الإيراني

تصور اشكد كان انجاس عنده شعب العراقي pic.twitter.com/Q5FirQPgrK — مصطفى البغدادي 🇮🇶 (@DPtbYfnQBkTDe8Z) January 3, 2020

وهتف المحتفلون “قيس .. هادي .. اجاكم السرة”, في إشارة إلى قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، و هادي العامري قائد ميليشيا بدر المصنفان على قائمة الإرهاب الأميركية.

احتفالات الثوار الابطال في #ساحة_التحرير #بغداد بمقتل ابو مهدي المهندس و قاسم سليماني



و هتاف "قيس .. هادي .. اجاكم السرة"



عاش العراق و عاشت ثورة اكتوبر و الله يرحم شهداء الثورة و دمكم ما يروح هدر و كل مجرم رح يتعاقب ولو بعد حين🇮🇶✌🏻

يا رب لا تحرم هذا الشعب من الفرحة pic.twitter.com/pDNZ8ixeg5 — Nova④🧞‍♂️ (@No4vA) January 3, 2020

احتفالات ساحة التحرير بهلاك سفاحين الفرس المجوس واذنابهم في العراق pic.twitter.com/UgpFcxUsq1 — بنت العراق الحر 🇮🇶✌🏼 (@EMJMs9tGUIcUG9W) January 3, 2020

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه “بتوجيهات” من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي “بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف باعتباره منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة أن سليماني كان “يخطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد الخدمة العسكرية في العراق وفي أنحاء المنطقة”.

وأضاف أن الجنرال في الحرس الثوري و”فيلق القدس” التابع له مسؤولون عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف وإصابة الآلاف بجروح، مشيرا إلى أنه دبر هجمات على قواعد قوات التحالف في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت قناة العراقية الرسمية قد أكدت مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف استهدف موكبا كان فيه قرب مطار بغداد الدولي.

وأكّد الحرس الثوري الإيراني مقتل سليماني في غارة صاروخية استهدفته قرب مطار بغداد فجر الجمعة واتّهم الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.