في مزرعة آل سعود.. مسؤول سابق يغدر بوالدته ويزعم تمويلها لعمليات إرهابية لأجل اعتقالها والسبب صادم!

سردت صحيفة “عكاظ” السعودية تفاصيل واقعة غريبة وصادمة في نفس الوقت بالمملكة، حيث تحقق النيابة السعودية مع مسؤول سابق قدّم بلاغًا كاذبًا يتهم والدته بتمويل أنشطة إرهابية والتعاون مع حزب إرهابي خارج المملكة.

وذكرت الصحيفة أن المسؤول، وهو رجل أعمال، دفع رشوة قدرها 4 ملايين ريال (الدولار يساوي 3.75 دولار) لمسؤول بارز في الدولة بهدف إدراج والدته على قائمة الترقب والاعتقال في المملكة.

وأوضحت أن النيابة العامة في المملكة، أحالت القضية إلى القضاء، وأخضعت رجل الأعمال للتحقيق.

وقالت إنه: “أصبح من الواضح أنه يريد سجن والدته لأنها كانت تطلب منه دفع شيك كتبه لها بمبلغ 22 مليون ريال في الأعمال التجارية داخل شركة عائلية بينهما”.

وخلال التحقيقات، اعترف رجل الأعمال بتقديم بلاغ كاذب ضد والدته إلى السلطات المختصة يتهمها فيه بتمويل أنشطة إرهابية ، لكنه نفى في الوقت نفسه تقديم أي رشاوى إلى المسؤولين بهدف اعتقال والدته، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أن رجل الأعمال قدم خطابًا لإيذاء والدته أمام السلطات المختصة، واستخدم مسؤولًا كوسيط لتقديم خطاب الشكوى، الذي جاء فيه أن “والدته السعودية تدعم حزب إرهابي بالمال”.

وقدم المسؤول السابق ما قال إنها معلومات تشير إلى أن والدته كانت تزور مواقع الحزب الإرهابي في خارج المملكة العربية السعودية، وكان لديها مجموعة من الأشخاص يتلقون مبالغ تزيد عن ملايين الدولارات، لدعم أنشطة إرهابية .

وقال في ادعائه إن والدته “تشكل خطورة على البلاد”، لكنه لم يقدم أي شيء لإثبات قوله.

وتلقت السلطات المختصة ملف الاتهام، وخُلصت إلى أن ادعاءات الابن غير صحيحة، وأن التقرير ضار، مما جعله يلجأ لاحقًا إلى تقديم رشوة إلى موظف عمومي من أجل إلحاق الأذى بوالدته.