ليلة رأس سنة “تعيسة” لمواطنة كويتية .. صديقها المُتعاطي اقتحم عليها الشقّة وهذا ما فعله!

اقتحم مواطن كويتي وهو بحالة غير طبيعية شقة صديقته السابقة في إحدى مناطق محافظة الأحمدي، في محاولة لإعادة المياه إلى مجاريها.



واستنجدت المواطنة بعمليات وزارة الداخلية وأبلغت عن قيامه باقتحام شقتها، حيث حاول الاعتداء عليها بالضرب، ولمّا أغلقت على نفسها باب إحدى الغرف واتصلت على الجهات الأمنية هرب من المكان وتوارى عن الأنظار.بحسب صحيفة “الراي”



ولدى وصول رجال الأمن، خرجت المواطنة من الغرفة وروت لهم ما حصل لها على يده فأرشدوها إلى مخفر المنطقة، حيث توجهت إلى المخفر، وقالت لرجال الأمن إنها كانت على “معرفة سابقة “بالشخص وقطعت علاقتها به قبل أشهر، وفوجئت به يتصل بها محاولاً إعادة المياه إلى مجاريها، إلا أنها صدته وأغلقت كل الأبواب بوجهه، ورفضت إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، خصوصاً أنها اكتشفت أنه لعوب وليس صادقاً معها.



وتابعت أنها فوجئت أمس بمن يطرق باب شقتها، وعندما فتحت الباب، فوجئت به يقتحم عليها المكان وهو بحالة غير طبيعية، فلم تجد سوى أن أغلقت على نفسها باب إحدى الغرف فبدأ يطرق على الباب بقوة محاولاً إجبارها على فتحه، فما كان منها سوى الاتصال على العمليات فهرب الشخص وتوارى عن الأنظار.



وأفاد مصدر أمني بأن المواطنة سجلت قضية دخول مسكن وجارٍ ضبطه على ذمّتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بشأنه.