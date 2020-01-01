شيخة قطرية “تُخرس” ضاحي خلفان بعد تطاوله على قطر وهذا ما قالته عن افشال مخططات الإمارات

ألجمت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، بعد تطاوله على قطر ووصفها بأنها ” كارثة الأمن القومي العربي”.

وقال ضاحي خلفان في تغريدة رصدتها “وطن”، (كارثة الأمن القومي العربي قطر بلا منازع).

كارثة الأمن القومي العربي قطر بلا منازع. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 30, 2019

وهو الأمر دفع الشيخة مريم آل ثاني، للتصدي لبذاءة خلفان وتطاوله على السيادة القطرية، قائلة له بسخرية (صحيح كلامك)، لأن قطر “تُفشل وتفضح” جميع مخططاتكم التوسعية، والهادفة إلى إضعاف وتقسيم الدول العربية، وهو ما تدّعون بأنه “الأمن القومي العربي”! وهو بالأصح “الأمن القومي الصهيوني” الهادف إلى “إسرائيل” تنعم بالأمن والأمن في ظل تقسيم وتفتيت وتشتيت العرب بمباركتكم وتسهيلاتكم يا #صهاينة_العرب

صحيح



لأن #قطر "تفشل وتفضح" جميع مخططاتكم التوسعية، والهادفة إلى إضعاف وتقسيم الدول العربية، وهو ما تدّعون بأنه "الأمن القومي العربي"! وهو بالأصح "الأمن القومي الصهيوني" الهادف إلى "إسرائيل" تنعم بالأمن والأمن في ظل تقسيم وتفتيت وتشتيت العرب بمباركتكم وتسهيلاتكم يا #صهاينة_العرب https://t.co/XvVigvnLt8 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) January 1, 2020

وكان ضاحي خلفان جن جنونه من “قمة كوالالمبور” ـ القمة الإسلامية المصغرة ـ التي استضافتها العاصمة الماليزية في 18 ديسمبر الماضي، بعدما تجاهل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد السعودية والإمارات، بينما وجه الدعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور القمة.

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وأطلق خلفان العنان للسانه البذيء للتطاول على قطر وسيادتها عقب مشاركة الامير قطر في القمة الاسلامية التي جلطت الإمارات ومن خلفها السعودية.

ومنذ الاعلان عن مفاوضات الصلح بين قطر والسعودية لانهاء الازمة الخليجية، وتجاهل الامارات وقد تعالت الاصوات النشاز في الامارات لتخريب تلك الجهود، وكان خلفان ابرز تلك الاصوات التي حاولت التفريق وتخريب تلك الجهود.

وفي هذا الإطار خرج نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، يهاجم قطر ويزعم تعنهتا ضد الصلح وعدم استجابة الأمير تميم بن حمد لدعوات المملكة سابقا.