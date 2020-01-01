الفنان الكويتي داوود حسين
الفنان الكويتي داوود حسين
حياتنا

جلطة قلبية تُدخل الفنان الكويتي داوود حسين المستشفى .. وهذه حالته الآن

كتب وطن
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تعرّض الفنان الكويتي المعروف داوود حسين لجلطة قلبية. حسبما افادت وسائل إعلام كويتية الاربعاء

من جهتها، كتبت الإعلامية والناقدة الكويتية مي العيدان على حسابها في “تويتر”: ” الف سلامه على الفنان الكبير داوود حسين حيث يرقد بمستشفى مبارك بعد تعرضه لازمه صحيه. . الله يقومك بسلامه ويرجعك بيتك بكامل صحتك”.

وعُلم أنّ الفنان داوود حسين أجرى عملية قسطرة، وهو الان بخير.

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