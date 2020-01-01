جلطة قلبية تُدخل الفنان الكويتي داوود حسين المستشفى .. وهذه حالته الآن

تعرّض الفنان الكويتي المعروف داوود حسين لجلطة قلبية. حسبما افادت وسائل إعلام كويتية الاربعاء

تعرض الفنان الكبير داود حسين لجلطة في القلب



دعواتكم pic.twitter.com/zhuGqHsLHw — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) January 1, 2020

من جهتها، كتبت الإعلامية والناقدة الكويتية مي العيدان على حسابها في “تويتر”: ” الف سلامه على الفنان الكبير داوود حسين حيث يرقد بمستشفى مبارك بعد تعرضه لازمه صحيه. . الله يقومك بسلامه ويرجعك بيتك بكامل صحتك”.

الف سلامه على الفنان الكبير داوود حسين حيث يرقد بمستشفى مبارك بعد تعرضه لازمه صحيه. . الله يقومك بسلامه ويرجعك بيتك بكامل صحتك

👇🏻

#مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل… https://t.co/RWnT9iRxRP — مي العيدان (@mayal3eidan) January 1, 2020

وعُلم أنّ الفنان داوود حسين أجرى عملية قسطرة، وهو الان بخير.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8