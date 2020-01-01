جلطة قلبية تُدخل الفنان الكويتي داوود حسين المستشفى .. وهذه حالته الآن
تعرّض الفنان الكويتي المعروف داوود حسين لجلطة قلبية. حسبما افادت وسائل إعلام كويتية الاربعاء
من جهتها، كتبت الإعلامية والناقدة الكويتية مي العيدان على حسابها في “تويتر”: ” الف سلامه على الفنان الكبير داوود حسين حيث يرقد بمستشفى مبارك بعد تعرضه لازمه صحيه. . الله يقومك بسلامه ويرجعك بيتك بكامل صحتك”.
وعُلم أنّ الفنان داوود حسين أجرى عملية قسطرة، وهو الان بخير.
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