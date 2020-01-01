بينما اختبأ مرتزقة الإمارات في جحورهم.. هكذا عبّر القطريون عن فرحتهم بسلامة السلطان قابوس

في الوقت الذي انخرست في الأصوات المغرضة سواءٌ في الإمارات أو المرتزقة ممن تموّلهم لنشر الشائعات، شارك القطريون أشقاءهم العُمانيين سعادتهم الغامرة باعلان ديوان البلاط السلطاني استقرار صحة السلطان قابوس بن سعيد.

وهنّأ المغرّدون القطريون أشقاءهم في عُمان بسلامة السلطان قابوس، وعبّروا عن فرحتهم بسماع بيان الديوان بهذا الخصوص.

جميل أن نُنهي عام 2019 لهذه البشارة

#السلطان_قابوس_بخير

قرة عينكم يا هل عمان

بسلامة حبيبكم السلطان — حسن حمود #المعالي_كايدة (@BoHomoud007) December 31, 2019

البلاط السلطاني العُماني يؤكد في بيان أن #السلطان_قابوس في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر ..

حفظ الله السلطان #قابوس_بن_سعيد وألبسه لباس الصحة والعافية وأمد في عمره .. وحفظ الشقيقة #عمان وأدام عليها الأمن والأمان .. pic.twitter.com/kmc6Dg7MqM — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 31, 2019

الله يشفيه ويمده بالصحة والعافية. https://t.co/uBE1F4eQ0q — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) December 31, 2019

لاحظوا فرحة الناس بعد الاطمئنان على صحة #السلطان ..

نعم ان احب الله عبدا حبب عباده فيه..



#السلطان_قابوس_بخير — ✳️ الأدعم | افداك تميم (@sul535_Q) January 1, 2020

أحلى خبر عبى بداية السنة الجديدة و فرحة كبيرة ..

اللهم لك الحمد .. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية



#السلطان_قابوس_بخير pic.twitter.com/DFsNezKvFZ — 🇶🇦ALRUMAIHI🇶🇦 (@alalmass) December 31, 2019

فرحة كبيرة ..

اللهم لك الحمد .. اللهم البسه لباس الصحة والعافية



#السلطان_قابوس_بخير — ✳️ الأدعم | افداك تميم (@sul535_Q) December 31, 2019

ورصدت (وطن) عبر متابعتها عدداً من الحسابات الإماراتية الشهيرة التي نشطت الأيام الفائتة في الترويج للشائعات عن السلطان قابوس، حالة من التجاهل التام لهذه الحسابات لبيان البلاط السلطاني الذي أكد استقرار الوضع الصحي لسلطان عُمان، ما يؤكد تعمد هذه الحسابات التحرك وقت الأزمات فقط لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار العُماني.

وخلت حسابات (حمد المزروعي وجمال السويدي وبوق ابن زايد يوسف علاونة) بحسب ما رصدته (وطن) من أي إشارة حتى لبيان البلاط السلطاني، وهم الذين لم يفوتوا يوما لم يروجوا فيه لشائعات وفاة السلطان المغرضة منذ عودته من رحلة العلاج الأخيرة في بلجيكا.

حتى أن السويدي مدير عام “مركز الإمارات للدراسات” لم يخجل قبل أيام من نشر تغريدة زعم فيها أن السلطان قابوس بن سعيد قد توفي، ليؤكد أن الإمارات هي من تقف وراء هذه الحملة المغرضة ضد عمان.

وعمّت فرحة عارمة بين العُمانيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد إعلان ديوان البلاط السلطاني بشكلٍ رسمي أنّ السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.

وفور صدور البيان، تصدرت عدّة وسوم تحمل اسم السلطان قابوس، موقع “تويتر” في السلطنة .



وعبّر المغرّدون عن فرحتهم بسماع بيان الديوان عن صحة السلطان قابوس، وخيبة أمل مروّجي الشائعات عن وفاته، ووصفوهم بالفئران التي عادت الى جحورها بعد البيان.

وسخر مغرّدون من أبواق الفتنة والمرتزقة الذين روّجوا لخبر وفاة السلطان قابوس على مدار أيام، وفي مقدمتهم الهارب سعيد جداد، ويوسف علاونة، ونصير العمري، وحمد المزروعي، وغيرهم.

وعصر الثلاثاء، وضع ديوان البلاط السلطاني حداً للحملة التي استهدفت إثارة البلبلة في عُمان، عبر نشر شائعات مغرضة أطلقها مرتزقة وحسابات ممولة من بعض الجهات، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد .

وقال بيان رسمي صدر عن ديوان البلاط السلطاني إن السلطان في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.

ووجه السلطان شكره وتقديره إلى “أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم”. كما جاء في بيان الديوان السلطاني

وسأل السلطان قابوس “الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله”.وفق البيان

