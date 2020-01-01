“شاهد” إعلام الإمارات يُبرز استفتاء ينتقص من ابن سلمان وملك الأردن لحساب محمد بن زايد لتعويض عقدة النقص الإماراتية

ضج موقع التواصل الاجتماعي تويتر بموجة سخرية واسعة من استطلاع أجرته “روسيا اليوم” حول أبرز قادة العالم العربي، والذي جاء بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي تطاله انتقادات واتهامات كثيرة في المقدمة.

ووفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته قناة “روسيا اليوم” فقد جاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في المركز الأول، في حين حل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في المرتبة الثانية، يليه العاهل الأردني عبد الله الثاني ثم السيسي رابعا.

وتناولت وسائل الإعلام الإماراتية خبر الاستطلاع بشكل مكثف وكأنه انتصار كبير، ما دفع أحد النشطاء للتعليق ساخرا:”اتوقع كان معايير الاختيار في كثرة القتل والاستبداد والسطوة على شعوبهم”

اتوقع كان معاير الأختيار في كثرة القتل والاستبداد والسطوة على شعوبهم — Al-Rabiei (@turkihafid) January 1, 2020

واعتبر ناشطون سعوديون أن تناول وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية لهذا الخبر إساءة متعمدة لولي العهد السعودي لإظهاره تحت محمد بن زايد لإرضاء عقدة النقص الإماراتية.

وكتب آخر مهاجما ولي عهد أبوظبي:”صحيح الابرز لدى الروس والغرب في تنفيذ المهام الموكلة اليه من قبل اعداء الأمة ضد الشعوب العربية.”

صحيح الابرز لدى الروس والغرب في تنفيذ المهام الموكلة اليه من قبل اعداء الأمة ضد الشعوب العربية . — فهيـد (@Fhaid_911) January 1, 2020

ودون ثالث:”طبعاً هو الأبرز من ناحية التجسس والمؤامرات والقتل والخيانه وايذاء الجار”

طبعاً هو الأبرز من ناحية

التجسس

المؤامرات

القتل

الخيانه

ايذاء الجار

كبت حرية الشعب

الإساءة الى الإخوة

والقائمة تطول….. — umwaad (@roz__75) January 1, 2020

من جانبه كتب المغرد العماني الشهير صاحب حساب “أبومستهيل” ساخرا:”لم تمر أيام على إهانة ضاحي خلفان للشعب السعودي حتى تأتي إهانة جديدة ومن حليفهم السعودية العظمى ولي عهدها 15% بس وحليفهم الأصغر 68% منو التابع ومن هو المتبوع”

لم تمر أيام على إهانة ضاحي خلفان للشعب السعودي

حتى تأتي إهانة جديدة ومن حليفهم

السعودية العظمى ولي عهدها 15% بس😳

وحليفهم الأصغر 68%

منو التابع ومن هو المتبوع🧐

الظاهر ما يفوز غير (الدفيع)

بس فيه سؤال لغوي وموضوعي

القائد العربي الأبرز في شو؟؟؟؟؟ https://t.co/g8oiPqFQWI — أبو مستهيل (@abu_musthil) January 1, 2020

وتابع:”الظاهر ما يفوز غير (الدفيع) بس فيه سؤال لغوي وموضوعي القائد العربي الأبرز في شو؟”