على طريقتها الخاصة.. هكذا تفاعلت شرطة عُمان السلطانية مع الأنباء السارة من داخل قصر الحكم في مسقط

تفاعلت شرطة عُمان السلطانية مع الأنباء السارة التي أوردها ديوان البلاط السلطاني بشأن صحة السلطان قابوس، على طريقتها الخاصة والتي لاقت تفاعلا واسعا.

ونشرت الشرطة السلطانية في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بتويتر، أبيات شعرية في مدح السلطان قابوس فرحا باستقرار وضعه الصحي كما أفاد بيان رسمي صدر عن الديوان السلطاني اليوم، بعد أيام من الشائعات المغرضة.

هتاف المحبينَ صوتُ الفِدا

وحبُ عمان الهوى سرمدا



وهذي الجموع أتت سيدي

تحثُ الخطى وتصوغ النِّدا



بصحتكم هل فجرٌ بهيج

ونبضُ الشعور يعيد الصدى



نجدد عهد الولاء البهي

وأرواحنا في حماكم فِدَا



وصوت عمان دعاء السماء

وقاك الإلهُ عوادي الردى#شرطة_عمان_السلطانية#السلطان_قابوس_بخير pic.twitter.com/TPrBunGMGr — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 31, 2019

ولاقت تغريدة شرطة عمان السلطانية تفاعلا واسعا من قبل العُمانيين على تويتر، الذين أمطروها بتعليقات التهنئة والدعاء لسلطان عمان داعين لأداء صلاة الشكر والاحتفال في الشوارع بهذه الأنباء.

وأعلن البلاط السلطاني في عمان، اليوم الثلاثاء، أن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان البلاد، في حالة صحية مستقرة ويتابع برنامج العلاج المقرر.

وجاء في بيان أوردته وزارة الإعلام العُمانية أن البلاط السلطاني قال: “مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر، ويتابع برنامج العلاج المقرر”.

وأضاف البيان: “جلالة السلطان المعظم أعزه الله يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز؛ على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم”.

وتابع: “سائلاً الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء، وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله”.

وكان السلطان قابوس بن سعيد سافر إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية، بحسب ما أورد بيان ديوان البلاط السلطاني، في 7 ديسمبر الجاري، نقلته وكالة الأنباء العمانية.

واعتاد السلطان قابوس عدم الظهور الإعلامي؛ إذ يثير الحديث عن صحته قلقاً بشأن من سيخلفه على العرش الذي يتربع عليه منذ 46 عاماً.

وقابوس بن سعيد (79 عاماً)، هو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين، ويعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد، المؤسس الأول لسلطنة عمان.

وعلى خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، فإن السلطان قابوس لم يسمِّ وريثاً للعرش، وليس له أبناء ولا أشقاء.