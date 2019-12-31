سلطنة عمان
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في حدث استثنائي.. هذا ما سيحدث في سلطنة عُمان الليلة احتفالا بسلامة السلطان قابوس

كتب وطن
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دعا عُمانيون بموقع التواصل تويتر لصلاة شكر ومسيرات ليليلة في شوارع السلطنة، احتفالا بسلامة واستقرار وضعه الصحي كما أكد في بيان رسمي اليوم.

الدعوة أطلقها حساب “الشاهين” العُماني المعروف والذي برز اسمه خلال الأيام الماضية ضمن حملة الدفاع عن السلطنة ضد الشائعات، ولاقت دعوته استجابة وتفاعلا كبيرا.

ودعا “الشاهين” شباب عمان للخروج بعد صلاة العشاء إلى الشوارع وتنظيم

مسيرات شكر لله وولاء للسلطان، مضيفا:”اجعلوا لحظة تحول الساعة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٠ مدموغة بفخر عمان”

كما دعا الحساب العُماني الشهير شرطة عمان السلطانية لتنظيم حركة السير هذه الليلة ومساعدة المواطنين على الاحتفال.

وعصر اليوم الثلاثاء، ضع ديوان البلاط السلطاني حداً للحملة التي استهدفت إثارة البلبلة في عُمان، عبر نشر شائعات مغرضة أطلقها مرتزقة وحسابات ممولة من بعض الجهات، عن وفاة السلطان .

وقال بيان رسمي صدر عن ديوان البلاط السلطاني إن السلطان في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.

ووجه السلطان شكره وتقديره إلى “أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم”. كما جاء في بيان الديوان السلطاني

وسأل السلطان قابوس “الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله”.وفق البيان

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة غير مسبوقة من جهات معادية للسلطنة، تمثلت بنشر شائعات مغرضة عن صحة السلطان وصلت حدّ الترويج لوفاته، ومن سيخلفه في إدارة السلطنة.

وواجه العُمانيون تلك الشائعات بالرد عليها وتفنيدها ورفض قبولها والإنسياق وراء تلك الاكاذيب.

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