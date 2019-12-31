سعيد جداد
سعيد جداد
Videoالهدهد

“شاهد” مواطن عُماني يجلط الهارب سعيد جداد بفيديو ناري أعده له خصيصا بعد بيان البلاط السلطاني

كتب خاص "وطن"
0

تفاعل عُمانيون بتويتر بشكل كبير مع رسالة مواطن عُماني للهارب بثها عبر مقطع فيديو، سائلا جداد عن تسريباته وتأكيداته التي زعم فيها وفاة ما وضع العماني الهارب في حرج شديد.

وبعد إصدار البلط السلطاني في عمان بيانا رسميا أكد فيه أن مستقرة وأنه يتابع برنامجه العلاجي، خرج هذا المواطن العُماني في فيديو مصور أحرج فيه سعيد جداد الذي دأب طيلة الأيام الماضية على ترويج شائعات وفاة السلطان قابوس عبر نسبه ذلك لتسريبات مزعومة ومصادر مجهلة بهدف إحداث بلبلة.

وقال المواطن العماني في المقطع ساخرا من جداد الهارب:”وينك سعيد جداد وين تأكيداتك وين تسريباتك، الحمد لله السلطان قابوس بخير وعافية”.

وأعلنت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، أن السلطان قابوس، في حال مستقرة، وذلك بعد شائعات بشأن صحة حاكم البلاد البالغ من العمر 79 عامًا.

ويُعد هذا أول تعليق رسمي منذ أن قام السلطان قابوس برحلة قصيرة إلى بلجيكا لأسباب طبية في وقت سابق هذا الشهر.

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية نقلاً عن بيان ” أن جلالة السلطان في حالة مستقرة… ويتبع العلاج المحدد”.

يشار إلى أنه منذ عودته لمسقط سرت شائعات بشأن صحته وتوجه العديد من الناس إلى تويتر من أجل الدعاء والاطمئنان على صحة السلطان”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

الهارب “سعيد جداد” يتطاول على السلطان قابوس ويصفه…

الهدهد

“شاهد” العُماني الهارب سعيد جداد يلبس ثوب البذيء حمد المزروعي ويهاجم…

الهدهد

بعد فشل كل مخططاتها وخلايا تجسسها.. “شاهد” الإمارات تستعين بـ عُماني هارب…

الهدهد

“سجنوه ومنعوه من السفر”.. ناشط عماني يطلب اللجوء السياسي في المملكة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.