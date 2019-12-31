“شاهد” مواطن عُماني يجلط الهارب سعيد جداد بفيديو ناري أعده له خصيصا بعد بيان البلاط السلطاني

تفاعل عُمانيون بتويتر بشكل كبير مع رسالة مواطن عُماني للهارب سعيد جداد بثها عبر مقطع فيديو، سائلا جداد عن تسريباته وتأكيداته التي زعم فيها وفاة السلطان قابوس ما وضع العماني الهارب في حرج شديد.

وبعد إصدار البلط السلطاني في عمان بيانا رسميا أكد فيه أن صحة السلطان قابوس مستقرة وأنه يتابع برنامجه العلاجي، خرج هذا المواطن العُماني في فيديو مصور أحرج فيه سعيد جداد الذي دأب طيلة الأيام الماضية على ترويج شائعات وفاة السلطان قابوس عبر نسبه ذلك لتسريبات مزعومة ومصادر مجهلة بهدف إحداث بلبلة.

وقال المواطن العماني في المقطع ساخرا من جداد الهارب:”وينك سعيد جداد وين تأكيداتك وين تسريباتك، الحمد لله السلطان قابوس بخير وعافية”.

وأعلنت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، أن السلطان قابوس، في حال مستقرة، وذلك بعد شائعات بشأن صحة حاكم البلاد البالغ من العمر 79 عامًا.

ويُعد هذا أول تعليق رسمي منذ أن قام السلطان قابوس برحلة قصيرة إلى بلجيكا لأسباب طبية في وقت سابق هذا الشهر.

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية نقلاً عن بيان البلاط السلطاني ” أن جلالة السلطان في حالة مستقرة… ويتبع العلاج المحدد”.

يشار إلى أنه منذ عودته لمسقط سرت شائعات بشأن صحته وتوجه العديد من الناس إلى تويتر من أجل الدعاء والاطمئنان على صحة السلطان”.