في المهرة اليمنية .. رصاص الفرحة بسلامة السلطان قابوس وصل قصور أبوظبي ولا عزاء للشامتين

تفاعل ناشطون في سلطنة عمان مع فيديو بثه يمنيون من محافظة المهرة الحدودية مع السلطنة، أظهر عمليات إطلاق نار كثيف احتفالا بما أعلنه البلاط السلطاني عن صحة السلطان قابوس واستقرار وضعه بعد حملة شائعات مغرضة قادتها حسابات شهيرة معظمها في الإمارات أو تابعة لها.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع عدداً من المواطنين في المهرة وهم يطلقون النيران بكثافة من أسلحة رشاشة، وسط حضور كبير وتجمعات احتفالا بالبيان السلطاني.

أبناء محافظة المهره يحتفلون بعد سماعهم بيان الديوان عن تحسن صحة جلالة السلطان،

بينما صغار الأزلام وسفهاء الأحلام يعضون الأنمل من الغيض بعد سماع الخبر .

اللهم يا من اسمك دواء وذكرك شفاء احفظنا لنا جلالة السلطان واشفه شفاءً لا يغادره سقم، اللهم آمين pic.twitter.com/oJqe0em6OL — Saif Alnofli (@saifalnofli9) December 31, 2019

هذا ورصدت (وطن) عبر متابعتها عدد من الحسابات الإماراتية الشهيرة التي نشطت الأيام الفائتة في الترويج للشائعات عن السلطان قابوس، حالة من التجاهل التام لهذه الحسابات لبيان البلاط السلطاني الذي أكد استقرار الوضع الصحي لسلطان عُمان، ما يؤكد تعمد هذه الحسابات التحرك وقت الأزمات فقط لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار العُماني.

وخلت حسابات (حمد المزروعي وجمال السويدي وبوق ابن زايد يوسف علاونة) بحسب ما رصدته (وطن) من أي إشارة حتى لبيان البلاط السلطاني، وهم الذين لم يفوتوا يوما لم يروجوا فيه لشائعات وفاة السلطان المغرضة منذ عودته من رحلة العلاج الأخيرة في بلجيكا.

حتى أن السويدي مدير عام “مركز الإمارات للدراسات” لم يخجل قبل أيام من نشر تغريدة زعم فيها أن السلطان قابوس بن سعيد قد توفي، ليؤكد أن الإمارات هي من تقف وراء هذه الحملة المغرضة ضد عمان.

وعمّت فرحة عارمة بين العُمانيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد إعلان ديوان البلاط السلطاني بشكلٍ رسمي أنّ السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.

وفور صدور البيان، تصدرت عدّة وسوم تحمل اسم السلطان قابوس، موقع “تويتر” في السلطنة .

وعبّر المغرّدون عن فرحتهم بسماع بيان الديوان عن صحة السلطان قابوس، وخيبة أمل مروّجي الشائعات عن وفاته، ووصفوهم بالفئران التي عادت الى جحورها بعد البيان.

وسخر مغرّدون من أبواق الفتنة والمرتزقة الذين روّجوا لخبر وفاة السلطان قابوس على مدار أيام، وفي مقدمتهم الهارب سعيد جداد، ويوسف علاونة، ونصير العمري، وحمد المزروعي، وغيرهم.

وعصر اليوم الثلاثاء، ضع ديوان البلاط السلطاني حداً للحملة التي استهدفت إثارة البلبلة في عُمان، عبر نشر شائعات مغرضة أطلقها مرتزقة وحسابات ممولة من بعض الجهات، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد .

وقال بيان رسمي صدر عن ديوان البلاط السلطاني إن السلطان في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.

