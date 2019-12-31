فرحة عارمة في عُمان بعد بيان ديوان البلاط السلطاني عن صحة السلطان .. والمرتزقة عادوا لجحورهم

عمّت فرحة عارمة بين العُمانيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد إعلان ديوان البلاط السلطاني بشكلٍ رسمي أنّ السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.



وفور صدور البيان، تصدرت عدّة وسوم تحمل اسم السلطان قابوس، موقع “تويتر” في السلطنة .



وعبّر المغرّدون عن فرحتهم بسماع بيان الديوان عن صحة السلطان قابوس، وخيبة أمل مروّجي الشائعات عن وفاته، ووصفوهم بالفئران التي عادت الى جحورها بعد البيان.

لتدخل الأبواق المغرضة الخبيثة في جحورها، ولتسعد الأمة العُمانية بأن قابوسها المعظم بخير كما آمنت بذلك سابقاً ووقفت سداً منيعاً في وجه من تسول له نفسه الإساءة لقائدها، هاهي الأخبار السعيدة تُبث وتعتلي السماء بأن #السلطان_قابوس_بخير، حمداً لله وندعو الله أن يحفظ لنا #قابوس_بن_سعيد. pic.twitter.com/nXehF7NS2f — الشيبة خلفان (@5alfan1) December 31, 2019

احلى واجمل خبر في نهاية 2019،

وبنفس الخبر نبدأ بإذن الله عام 2020م

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اللهم لك الحمد حمداً طيباً مباركاً على عظيم فضلك وعطائك.

#قابوس_بن_سعيد#كلمه_اخيره__٢٠١٩ #السلطان_قابوس_بخير pic.twitter.com/tkR6kzryUl — م.فهد الفهديⓞⓜ (@nooroman77) December 31, 2019

#قابوس_بن_سعيد قلب هذا الوطن اللهم لك الحمد و الشكر pic.twitter.com/SK5mTJhCPU — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) December 31, 2019

#بيان_عاجل

الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الحمد لله دائما وابدا

الله يحفظه ويبارك في عمره ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/cHkdVJKy5K — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) December 31, 2019

#قابوس_بن_سعيد

سلطاننا بخير

أبونا بخير



إن الله تعالى يحب عُمان ولا يخذلهم واستجاب لدعاؤهم، لقد أراد الله لنا من هذا الذي أن ندعوه ونستغفره، لقد اشتاق الله أن يدعوه أهل عمان على صعيد رجل واحد..

الله يحبكم يا أهل عمان واعلنوها صلاة شكر وصدقات 😭😭🇴🇲#سلطاننا_قابوس_بخير_والحمد_لله — السَّيْف النَّـقَّاد 🇴🇲 (@Alnnaqad) December 31, 2019

ونقدر الآن نختم سنة ٢٠١٩ بأجمل خبر

الحمدلله حمداً عميقاً يعانق إتساع السماء

الحمدلله حمداً كثيراً ، اللهم احفظ لنا سلطاننا ، وأدم عليه ثوب الصحة والعافية.❤#قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/WfLOl6Xyuw — أم ريتاج (@joooodoman) December 31, 2019

الله لا يحرمنا منك ابدا ايها الأب الباني صاحب اليد البيضاء الكريمة مولانا وتاج راسنا صاحب الجلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد – -حفظه الله ورعاه – وامد في عمره وعافاه لعمان واهلها.

الحمدلله حمدا كثيرا مباركا طيبا على هذا البيان المبارك واسال المولى لكل القائمين على صحة مولانا التوفيق. pic.twitter.com/myjzkTE3Vl — المحامي احمد الشنفري (@AHMED64AHM) December 31, 2019

#السلطان_قابوس_بخير نحمد الله سبحانه وتعالى ان من على مولانا جلالة السلطان الصحه والعافيه وندعوه ان يسبغ عليه نعمه الصحه والعافيه والعمر المديد انه نعم المولى ونعم النصير pic.twitter.com/rlfOX6ytje — منذر بن سيف بن حمد (@mbsbh) December 31, 2019

وسخر مغرّدون من أبواق الفتنة والمرتزقة الذين روّجوا لخبر وفاة السلطان قابوس على مدار أيام، وفي مقدمتهم الهارب سعيد جداد، ويوسف علاونة، ونصير العمري، وحمد المزروعي، وغيرهم.

هاه!!

كيف حالكم ؟

وين بتسووا merry Christmas الليلة ؟

ما خبروكم؟#السلطان_قابوس_بخير pic.twitter.com/qJdNW5ek2C — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 31, 2019

اما انتم يا عبيد شيطان العرب ولاعقي نعال وسواس أبوظبي الخناس ومن والاكم من الجراء المرتزقة و الجراء النابحة

سيد السباعي

نصير العمري

سعيد جداد

وجمال السويدي سود الله وجه كل من يطالعه

وكل حساب من حسابات أحفاد غانيات خنور

وكل مرتزق خبيث نطق بدراهمكم

نقول لكم#السلطان_قابوس بخير pic.twitter.com/Og1lE5ruUR — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 31, 2019

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

كم نحن سعداء بهذ اللحظة التي تختلط فيها مشاعرنا ودموع العين التي تنسكب فرحا على ما استبشرنا به من خبر عن صحة والدنا وقائدنا

وما خاب رجائنا بالله

ولا عزاء لأولئك الناعقون من خلف الحدود

وقل موتوا بغيظكم وقهركم وحرقتكم#السلطان_قابوس_بخير pic.twitter.com/i3cNJYCQ55 — Bαder (@bader95bader) December 31, 2019

أستمررررووو في دعواتكم الطيبة أبناء #قابوس

اول البشائر أطمئناننا على #مولانا حفظه الله تعالى وسنة خير ولله الحمد وستليهااا بشائر فقط كونو على ثقة واتركو الناعقين#السلطان_قابوس_بخير pic.twitter.com/K09hL0uxHX — ولد قابوس (@alialkalbani191) December 31, 2019

"فإننا نقول للأصدقاء اطمئنوا فنحن بخير"



" وأما الأعداء الذين يسيئهم تقدمنا فنقول لهم موتوا بغيظكم "



الحمدلله دائما وأبداً

#قابوس_بخير#قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/2yWeaCmBee — منبر الأشخرة (@manbr_alashkhra) December 31, 2019

وعصر اليوم الثلااثاء، ضع ديوان البلاط السلطاني حداً للحملة التي استهدفت إثارة البلبلة في عُمان، عبر نشر شائعات مغرضة أطلقها مرتزقة وحسابات ممولة من بعض الجهات، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد .

وقال بيان رسمي صدر عن ديوان البلاط السلطاني إن السلطان في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.

ووجه السلطان شكره وتقديره إلى “أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم”. كما جاء في بيان الديوان السلطاني

وسأل السلطان قابوس “الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله”.وفق البيان

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة غير مسبوقة من جهات معادية للسلطنة، تمثلت بنشر شائعات مغرضة عن صحة السلطان وصلت حدّ الترويج لوفاته، ومن سيخلفه في إدارة السلطنة.

وواجه العُمانيون تلك الشائعات بالرد عليها وتفنيدها ورفض قبولها والإنسياق وراء تلك الاكاذيب.

كما شددوا على أهمية الوحدة العمانية لمواجهة الحملة المنظمة، وأن مصدرهم الوحيد عن صحة السلطان بعد عودته من بلجيكا حيث اجرى فحوصات طبية، هو بيان ديوان البلاط السلطاني.

وبعد حملة الشائعات وجّه المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة للشعب العماني معنونة بـ “مسؤولية الشعب العماني في الحفاظ على وحدته”.

وحذر الشيخ في رسالته الشعب العماني الوفيّ من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين.