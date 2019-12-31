“شاهد” ماذا فعل عُمانيون فرحاً بعد سماعهم خبر استقرار صحة السلطان قابوس

عبر مواطنون عُمانيون عن فرحتهم ببيان ديوان البلاط السلطاني الذي أكد أن السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر، بإطلاق الرصاص في الهواء .



وتداول نشطاء مقاطع مصوّرة تُظهر عمانيين يُطلقون صلياتٍ من الرصاص في الهواء فرحاً بسماع خبر استقرار صحة السلطان.

#الحمدلله_سلطاننا_بخير

حمــــلوا الســــــــــلاح وجلّهم شبانُ

في الحـــرب تعـــلــو صمعهم نيرانُ



تلـك البنـــــــادق سـطـرت أفـعالهم

يا أيّــــها التـــــاريخ نحـــن #عمانُ#سعيد_الشامسي pic.twitter.com/ryxb25NOYZ — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) December 31, 2019

سيدي #قابوس

أنا متأكد لا شيء اليوم يساوي فرحة الشعب العماني بهذا الخبر ..

نودعُ عام ٢٠١٩م بخبرٍ لا يُضاهيه خبر

" مولانا المفدى بخير "#السلطان_قابوس_بخير pic.twitter.com/eATbOhpya2 — عبدالله الهاشمي (@_hashmy) December 31, 2019

وعصر اليوم الثلاثاء، ضع ديوان البلاط السلطاني حداً للحملة التي استهدفت إثارة البلبلة في عُمان، عبر نشر شائعات مغرضة أطلقها مرتزقة وحسابات ممولة من بعض الجهات، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد .

وقال بيان رسمي صدر عن ديوان البلاط السلطاني إن السلطان في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.



ووجه السلطان شكره وتقديره إلى “أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم”. كما جاء في بيان الديوان السلطاني

وسأل السلطان قابوس “الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله”.وفق البيان



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة غير مسبوقة من جهات معادية للسلطنة، تمثلت بنشر شائعات مغرضة عن صحة السلطان وصلت حدّ الترويج لوفاته، ومن سيخلفه في إدارة السلطنة.

وواجه العُمانيون تلك الشائعات بالرد عليها وتفنيدها ورفض قبولها والإنسياق وراء تلك الاكاذيب.

كما شددوا على أهمية الوحدة العمانية لمواجهة الحملة المنظمة، وأن مصدرهم الوحيد عن صحة السلطان بعد عودته من بلجيكا حيث اجرى فحوصات طبية، هو بيان ديوان البلاط السلطاني.

وبعد حملة الشائعات وجّه المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة للشعب العماني معنونة بـ “مسؤولية الشعب العماني في الحفاظ على وحدته”.

وحذر الشيخ في رسالته الشعب العماني الوفيّ من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين.

