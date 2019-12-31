سهرة سُكر في الإمارات بين صديقين تنتهي بطريقةٍ دموية .. والسبب والدة أحدهما!!

قتل شاب في الثلاثينات من عمره صديقه خلال جلسة سهر بالمناطق البرية في رأس الخيمة، بعدما شربا الخمور معاً.



وانتهى الخلاف بين الصديقين وهما من الجنسية الآسيوية كما ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية، خلال السهرة إلى قيام أحدهما بكسر زجاجة الخمر التي تناولاها معاً، وطعن صديقه في رقبته، ثم استقل بعدها مركبته تاركاً صديقه ينزف حتى زهقت روحه.



واعترف المتهم خلال تحقيقات القضية انه كان يتناول الخمر بصحبة صديقه المجني عليه قبل أن ينشب بينهما الخلاف نتيجة لسب المجني عليه أم القاتل.



ومع ساعات الصباح عثر راعي غنم في المنطقة على جثة المجني عليه ملقاة على الرمال غارقاً في دمائه، ليقوم بإبلاغ الجهات الشرطية التي توصلت بدورها للمتهم الذي حاول إنكار الواقعة وصلته بالجريمة في بداية التحقيقات قبل مواجهته بأدلة الإدانة.



وأثبت تقرير الطب الشرعي خلال التحقيقات أن الجاني كان متناولاً للخمور خلال وقوع الجريمة.



وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة قد وجهت للجاني تهم القتل الذي أدى إلى وفاة وتناول الخمور، إلى جانب محاولة إخفاء معالم الجريمة التي كشفتها جهات التحقيق المختصة في الواقعة.



وقضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بجلستها التي عقدت، الاثنين، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 15 عاماً، وألزمته بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه، كما قضت بإبعاد المتهم عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة.