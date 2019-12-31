بيان السلطان قابوس.. مغردون مقربون من ابن زايد أصابهم “الخرس” وإعلام الإمارات أورد خبرا مقتضبا على استحياء

رصدت (وطن) عبر متابعتها عدد من الحسابات الإماراتية الشهيرة التي نشطت الأيام الفائتة في الترويج للشائعات عن السلطان قابوس، حالة من التجاهل التام لهذه الحسابات لبيان البلاط السلطاني الذي أكد استقرار الوضع الصحي لسلطان عُمان، ما يؤكد تعمد هذه الحسابات التحرك وقت الأزمات فقط لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار العُماني.

وخلت حسابات (حمد المزروعي وجمال والسويدي وبوق ابن زايد يوسف علاونة) بحسب ما رصدته (وطن) من أي إشارة حتى لبيان البلاط السلطاني، وهم الذين لم يفوتوا يوما لم يروجوا فيه لشائعات وفاة السلطان المغرضة منذ عودته من رحلة العلاج الأخيرة في بلجيكا.

حتى أن السويدي مدير عام “مركز الإمارات للدراسات” لم يخجل قبل أيام من نشر تغريدة زعم فيها أن السلطان قابوس بن سعيد قد توفي، ليؤكد أن الإمارات هي من تقف وراء هذه الحملة المغرضة ضد عمان.

مدير عام مركز الإمارات للدراسات غرد بأخبار مغرضة عن جلالته ثم بعدها بساعات غرد بلقائه مع سمو ولي عهد ابوظبي #مبز !

كل ذلك تزامن مع حملة التشويه التي تعرضنا لها من مرتزقة الخارج والذباب الالكتروني، حتى نعلم جيدا من هم الذين يحاولون اثارة القلاقل في بلادنا والجهات التي تديرهم .. pic.twitter.com/DRRi5u7cxr — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) December 26, 2019

وأوردت وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية على استحياء خبرا مقتضبا عن استقرار صحة السلطان قابوس، فيا كانت تفرد قبل أيام صفحات للتحليلات والتخمينات حول وضعه الصحي.

فرحة عارمة

وعمّت فرحة عارمة بين العُمانيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد إعلان ديوان البلاط السلطاني بشكلٍ رسمي أنّ السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.

وفور صدور البيان، تصدرت عدّة وسوم تحمل اسم السلطان قابوس، موقع “تويتر” في السلطنة .

وعبّر المغرّدون عن فرحتهم بسماع بيان الديوان عن صحة السلطان قابوس، وخيبة أمل مروّجي الشائعات عن وفاته، ووصفوهم بالفئران التي عادت الى جحورها بعد البيان.

أبواق الفتنة

وسخر مغرّدون من أبواق الفتنة والمرتزقة الذين روّجوا لخبر وفاة السلطان قابوس على مدار أيام، وفي مقدمتهم الهارب سعيد جداد، ويوسف علاونة، ونصير العمري، وحمد المزروعي، وغيرهم.

وعصر اليوم الثلااثاء، ضع ديوان البلاط السلطاني حداً للحملة التي استهدفت إثارة البلبلة في عُمان، عبر نشر شائعات مغرضة أطلقها مرتزقة وحسابات ممولة من بعض الجهات، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد .

وقال بيان رسمي صدر عن ديوان البلاط السلطاني إن السلطان في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.

ووجه السلطان شكره وتقديره إلى “أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم”. كما جاء في بيان الديوان السلطاني

وسأل السلطان قابوس “الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله”.وفق البيان

شعب يحتذى به

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة غير مسبوقة من جهات معادية للسلطنة، تمثلت بنشر شائعات مغرضة عن صحة السلطان وصلت حدّ الترويج لوفاته، ومن سيخلفه في إدارة السلطنة.

وواجه العُمانيون تلك الشائعات بالرد عليها وتفنيدها ورفض قبولها والإنسياق وراء تلك الاكاذيب.

كما شددوا على أهمية الوحدة العمانية لمواجهة الحملة المنظمة، وأن مصدرهم الوحيد عن صحة السلطان بعد عودته من بلجيكا حيث اجرى فحوصات طبية، هو بيان ديوان البلاط السلطاني.