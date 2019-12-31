السيسي وابن زايد يسارعان بدعم “الفاشل” حفتر بالسلاح قبل وصول المارد التركي لليبيا.. تفاصيل خطيرة كشفتها مصادر مطلعة

كشفت مصادر مطلعة عن وصول تعزيزات عسكرية مصرية وإماراتية إلى قوات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود عملية عسكرية لاقتحام العاصمة طرابلس.

وأكدت المصادر وصول ثلاث طائرات شحن إماراتية إلى إحدى القواعد الجوية في شرقي ليبيا، إحداها كانت تقل مسلحين قادمين من قاعدة بحرية إماراتية في القرن الإفريقي.

وتستخدم قوات حفتر مرتزقة من عدة دول، خاصة من السودان وتشاد وروسيا، في حربهم لاقتحام طرابلس.

وكانت هناك طائرتان أخريان وصلتا عبر المجال الجوي المصري، وكانتا تحملان شحنة هائلة من الأسلحة والعربات المدرعة، حسب المصادر التي نقلت عنها صحيفة “العربي الجديد”.

وجاءت تعزيزات عسكرية مصرية وإماراتية في محاولة لتغيير ميزان القوى في الميدان لصالح حفتر، الذي زار القاهرة يوم الأحد الماضي، والذي تكبدت قواته خسائر فادحة ضد جيش حكومة الوفاق الوطني.

وتسعى القاهرة وأبوظبي، من خلال الاتصالات مع الأطراف الأوروبية، إلى إصدار قرار دولي لفرض حظر جوي على ليبيا لعرقلة الطريق أمام التدخل العسكري التركي.

وأوضحت المصادر أنه تم عقد اجتماع في القاهرة ضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير دفاعه محمد زكي ومدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ومدير المخابرات العسكرية اللواء خالد مجاور، لتقييم الوضع في المشهد الليبي.

وتخشى مصر من وصول القوات العسكرية التركية إلى ليبيا في الأيام المقبلة، والتي يمكن أن تعزز موقف الجيش الوطني وتهدد الأمن القومي المصري، خاصة مع توتر علاقاتها مع أنقرة التي تستضيف عددًا من أبرز المعارضين للسيسي.

وكشفت مصادر مصرية قبل أيام عن أن السيسي وافق على نشر دبابات روسية الصنع في ليبيا لدعم القوات الموالية لحفتر.

وذكرت المصادر أن الدبابات المصرية تشبه تلك المستخدمة بالفعل من قوات حفتر.

وأوضحت أيضًا أن مسؤولي النظام المصري اتفقوا مع حفتر على أنهم “سيوفرون” هذه الدبابات “مؤقتًا”، شريطة أن يعيدوا بقيتها بعد نهاية المعركة وتحقيق أهدافه، بشأن اقتحام العاصمة طرابلس.

وكانت الإمارات أرسلت قبل أيام شحنة كبيرة من الأسلحة إلى حفتر، كما ذكرت مصادر مصرية.

ودخلت شحنة الأسلحة ليبيا عبر الحدود المصرية، إلى جانب ضباط من الجيش الإماراتي والمصري، وفقًا للمصادر، في وقت سابق من هذا الشهر.