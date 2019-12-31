“عار عليكم”.. أمير أردني يهاجم إيران ويكشف عن احتجازها لاعب كرة قدم دولي وهذا ما قاله بحقه

أعلن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، أن اللاعب الأردني أنس بني ياسين محتجز حاليا في إيران، بعد الذهاب للاحتراف هناك.

وقال الامير الأردني في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، “أنس مثل الابن لي. هو أروع لاعب ورجل حقيقي”.

أضاف الأمير علي بن الحسين “ذهب للاحتراف في إيران، والآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها”.

Anass is like a son to me. Hes the classiest coolest player and a real gentleman. He went professional to Iran to play for a club there. Now they won’t release him back to his home country. Iran, the club never paid him his dues which he deserves. Shame on you! pic.twitter.com/X7Iy9MkpL5 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) December 31, 2019

كما ختم الأمير تغريدته بالقول: «عار عليكم»!

ويلعب بني ياسين في مركز مدافع لدى المنتخب الأردني، ونادي الفيصلي الأردني، الذي انتقل إليه عام 2017، كما لعب سابقاً لعدة أندية هي: نادي الرائد السعودي، ونادي القادسية الكويتي والنادي العربي الأردني لمدة شهرين عام 2011 وبين عامي 2007 و2009، كما لعب في «نادي نجران السعودي» بين 2009 و2011.

كما لعب بني ياسين مع مختلف الفئات العمرية للمنتخب الوطني، وتم اختياره ضمن القائمة النهائية المشاركة في «كأس آسيا 2019» في الإمارات العربية المتحدة.