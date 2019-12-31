الأمير علي بن الحسين
الأمير علي بن الحسين
الهدهد

“عار عليكم”.. أمير أردني يهاجم إيران ويكشف عن احتجازها لاعب كرة قدم دولي وهذا ما قاله بحقه

كتب وطن
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أعلن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ، أن اللاعب الأردني محتجز حاليا في إيران، بعد الذهاب للاحتراف هناك.

وقال الامير الأردني في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، “أنس مثل الابن لي. هو أروع لاعب ورجل حقيقي”.

أضاف الأمير علي بن الحسين “ذهب للاحتراف في إيران، والآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها”.

كما ختم الأمير تغريدته بالقول: «عار عليكم»!

ويلعب بني ياسين في مركز مدافع لدى المنتخب الأردني، ونادي الفيصلي الأردني، الذي انتقل إليه عام 2017، كما لعب سابقاً لعدة أندية هي: نادي الرائد السعودي، ونادي القادسية الكويتي والنادي العربي الأردني لمدة شهرين عام 2011 وبين عامي 2007 و2009، كما لعب في «نادي نجران السعودي» بين 2009 و2011.

كما لعب بني ياسين مع مختلف الفئات العمرية للمنتخب الوطني، وتم اختياره ضمن القائمة النهائية المشاركة في «كأس آسيا 2019» في الإمارات العربية المتحدة.
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