المطبع محمد سعود
المطبع محمد سعود
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“شاهد” الانبطاح السعودي إلى أين وصل.. “الساقط” محمد سعود يشعل الشمعدان برفقة صديقه الإسرائيلي في الرياض

كتب وطن
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تفاخر الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، افيخاي أدرعي، بمدى الانبطاح الذي وصلت له ، ناشراً مقطع فيديو للمطبع السعودي ، وهو يحتفل بعيد “الحانوكا” اليهودي في .

وأظهر الفيديو الذي تابعته “وطن” السعودي “الساقط” محمد سعود، وهو يشعل الشمعدان اليهودي برفقة صديقه الاسرائيلي في الرياض، بمناسبة عيد الأنوار اليهودي، أو “حانوكا”.

أثار سعود ضجة كبيرة عندما زار إسرائيل في يوليو الماضي، كما نشر على صفحته في “تويتر” مقطعا مصورا لمحادثة جرت بينه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل الانتخابات الداخلية الأخيرة لزعامة حزب الليكود، عبّر خلالها سعود عن محبته لنتنياهو وتعليقه آمالا كبيرة لفوزه الذي رأى أنه “سيجلب السلام للشرق الأوسط”.

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وظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا المشهد وهو يتحدث إلى محمد سعود عبر هاتف نقال في أجواء احتفائية، أظهرت سعادة الحاضرين بالمكالمة.

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