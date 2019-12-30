“شاهد” الانبطاح السعودي إلى أين وصل.. “الساقط” محمد سعود يشعل الشمعدان برفقة صديقه الإسرائيلي في الرياض

تفاخر الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، افيخاي أدرعي، بمدى الانبطاح الذي وصلت له السعودية، ناشراً مقطع فيديو للمطبع السعودي محمد سعود، وهو يحتفل بعيد “الحانوكا” اليهودي في الرياض.

وأظهر الفيديو الذي تابعته “وطن” السعودي “الساقط” محمد سعود، وهو يشعل الشمعدان اليهودي برفقة صديقه الاسرائيلي في الرياض، بمناسبة عيد الأنوار اليهودي، أو “حانوكا”.

سعودي مسلم وصديقه اليهودي يشعلان الشموع في شمعدان عيد حانوكا اليهودي في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية 🇸🇦🕎pic.twitter.com/gcalsJykEP — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 30, 2019

إشعال الشموع في الشمعدان اليهودي في #الرياض عند الصديق العزيز محمد سعود. كل عام والجميع بخير https://t.co/2KZZY9aRy7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 30, 2019

أثار سعود ضجة كبيرة عندما زار إسرائيل في يوليو الماضي، كما نشر على صفحته في “تويتر” مقطعا مصورا لمحادثة جرت بينه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل الانتخابات الداخلية الأخيرة لزعامة حزب الليكود، عبّر خلالها سعود عن محبته لنتنياهو وتعليقه آمالا كبيرة لفوزه الذي رأى أنه “سيجلب السلام للشرق الأوسط”.

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وظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا المشهد وهو يتحدث إلى محمد سعود عبر هاتف نقال في أجواء احتفائية، أظهرت سعادة الحاضرين بالمكالمة.