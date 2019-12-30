عميد قطري متقاعد يسخر من حفتر بعد بكائه: المعادلة تغيرت.. اذهب للبكاء عند معزبك في ابوظبي!

سخر شاهين السليطي، العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، من “صراخ” جنرال الإمارات المتمرد خليفة حفتر، بعد تلميح تركيا بالتدخل العسكري في ليبيا لصالح حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في طرابلس.

وقال السليطي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( لله درك يا أردوغان، مجرد تلميح تركيا بالتدخل لصالح الحكومة الشرعية في ليبيا جعلت الطرطور يعتكف مع هاتفه يناجي الدول الكبرى ورؤساؤها لوقف تدخل تركيا على خط المسألة الليبية ).

وأضاف العميد القطري المتقاعد موجهاً نصيحة لحفتر :” المعادلة تغيرت و روح إبكي عند معزبك في ابوظبي يا روح أمك “.

لله درك يا @RTErdogan اردوغان

مجرد تلميح تركيا بالتدخل لصالح الحكومة الشرعية في ليبيا جعلت الطرطور يعتكف مع هاتفه يناجي الدول الكبرى ورؤساؤها لوقف تدخل تركيا على خط المسألة الليبية

المعادلة تغيرت و روح إبكي عند معزبك في ابوظبي يا روح أمك. — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) December 29, 2019

ومن المقرر أن يصل حفتر إلى القاهرة اليوم الاثنين، لبحث التدخل التركي في ليبيا وهو الامر الذي أثار حلف الفجار المشارك في دعم حفتر للانقلاب على الحكومة الشرعية في ليبيا.

تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً.

قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف، أسامة علي، إن امرأة استشهدت وأصيب مدنيان، في قصف جوي لمليشيات حفتر على تاجوراء، بحسب قناة «فبراير» الليبية (خاصة).

قال مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» (تابعة للحكومة)، للأناضول، إن «طيران حفتر استهدف منزلاً في منطقة كشلاف بتاجوراء، فدمره بشكل كامل، وأوقع إصابات».

أضاف المجعي أن هذا الطيران استهدف أيضاً مطار معيتيقة الدولي في طرابلس بضربة أخرى، لكنها لم تسفر عن أضرار، والحركة الجوية مستمرة في المطار.

تنازع قوات حفتر، المدعومة من دول إقليمية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

أجهض هجوم حفتر على طرابلس جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الأزمة الليبية.

تسعى ألمانيا، بدعم من المنظمة الدولية، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر ببرلين، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

تنازع قوات حفتر، المدعومة من دول إقليمية، الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.