“شاهد” عمانيون يحذرون من منتج سعودي شهير لا تخلوا منه أسواق السلطنة ويدخل بيت كل عُماني.. هذا مصدره!

حذر ناشطون عُمانيون على تويتر مواطنيهم مما قالوا إنه منتج غذائي سعودي غير آمن لأنه يعبأ في دبي، ويدخل أسواق السلطنة منسوبا للشركة السعودية الشهيرة على أنه إنتاج وتعبأة المملكة.

وأوضح الناشطون عبر صورا نشروها في تغريدات لاقت انتشارا وتفاعلا كبيرا ورصدتها (وطن) أن حليب المراعي السعودي الشهير الذي يملأ أسواق السلطنة لا يأتي من شركة المراعي الأم في المملكة وإنما إنتاج شركة إماراتية أو هو لبن المراعي لكنه يعبأ في دبي في ظروف غير صحية وبشكل غير آمن.

الاخوة الأفضل في سلطنة عمان :

تبين لي حليب المراعي لا ياتيكم من شركة المراعي الام في المملكة العربية السعودية و انما إنتاج شركة اماراتية بخلاف اللبن .

ما اعرف طبيعة الاتفاق ولكن داريو على انفسكم وعيالكم.



هل من معلومه لديكم ياخوتي



او الإخوان #شركة_المراعي .السعوديه pic.twitter.com/uyFvI1242S — 🤲🤲🤲🤲 REMARK ✋✋✋✋ (@allsaleh) December 29, 2019

وذكر ناشط عُماني آخر في التعليقات محذرا من ذات الأمر أن حليب المراعي ومنتجات ألبان يونيكاي كلها تعبأ في دبي.

حليب المراعي ومنتجات ألبان يونيكاي كلها تعبا في دبي. وأتمنى من وكيل حليب المراعي أن يستورد هذا الحليب من مزارع المراعي بالمملكة العربية السعودية مباشرة وذلك ضمان للصحة العامة. وانصح كذلك بعدم شراء منتجات يونيكاي بشتى أنواعها. معنا مزارع وآن الأوان لتشجيع المنتج العماني ونقف جنبه. — بن شمس ✌ (@bo2bgrusFft8PYl) December 30, 2019

وتابع موضحا:”أتمنى من وكيل حليب المراعي أن يستورد هذا الحليب من مزارع المراعي بالمملكة العربية السعودية مباشرة وذلك ضمان للصحة العامة، وانصح كذلك بعدم شراء منتجات يونيكاي بشتى أنواعها. معنا مزارع وآن الأوان لتشجيع المنتج العماني ونقف جنبه.”

فيما أكد آخرون أن هذا المنتج فعلا رديء وسيء الجودة ولا يمت لمنتجات المراعي المعروفة بصلة حسب وصفهم.

انا عن نفسي ما اشربه قليل ولكن من كلام ابني يوم من الايام قال انه الحليب استغفر الله خايس وهوه عمره 5 سنوات ونص واحنى نفكر انه ما يبغ يشرب ولكن مع الوقت يوم جات امه تشيك ع الموضوع اتضح صح فيه ريحه الحين ابني متمسك بحليب مزون 😉واذا ما وجده ف المحل اضطر اروح اشوفله من محل اخر — محمد العجمي (@Mohammed07Ali00) December 30, 2019

حتى انا من زمان اقولهم فبه ريحة خايسة. وقطعته وهم ما يثدقو لين جربو الصفوة ولاحظو الفرق — unknown_self (@osaka1149) December 30, 2019

ودعا آخرون للاستغناء عن كل المنتجات المستوردة والاعتماد على المنتج الوطني وتشجيعه خاصة أنه مصادره معروفة داخل السلطنة وآمن 100%.

عليكم بالمنتجات المحليه ان شاء الله تكون متوفره في جميع محافظات السلطنه .@MazoonDairy — فتى عمان 🇴🇲 ♥️ (@Omani09_86_69) December 30, 2019

خلاص كنسلناه

الصفوة ومزون منتج عماني — ✍الصمت✍👨‍🎓 (@COLONEL0001) December 29, 2019

ونصح ناشط عماني شركة المراعي بالحفاظ على زبائنها في السلطنة عبر شحن حليبها من مزارع السعودية إلى السلطنة مباشرة والابتعاد نهائيا عن الإمارات.

المراعي اذا تريد ما تخسر السوق في السلطنة عليها تجيب حليب من المراعي مزارع السعودية وتجيبه في الشارع الجديد الي في الربع الخالي علشان نضمن انه ما من الإمارات — الفزاري (@saeed1992011) December 30, 2019

وكان مغردون سعوديون، أطلقوا حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لمقاطعة المنتجات الإماراتية، بعد أن أغرقت الأخيرة السوق السعودي ببضائع، قالوا إنها “مغشوشة”.

وتصدر وسم “#مقاطعه_المنتجات_الإماراتية” قائمة الوسوم الأكثر تداولًا بالتريند السعودي على تويتر، وعبر مغردون خلاله عن سخطهم حيال إنتاج البضائع الإماراتية خارج دولة الإمارات وحظر بيعها داخل الدولة، إذ يرون أن معظمها إما “مغشوش” أو “مقلد”.

ويقول سعوديون: إن أي منتج يبدأ رقمه بـ”629″ وهو رمز الإمارات، يجب الابتعاد عنه، كون الأخيرة جعلت السعودية “حقل تجارب”، على حد قولهم.

ولاقت حملة المقاطعة تفاعلا واسعا في الخليج خاصة في الكويت وسلطنة عمان، اللتين بدأتا تحركات رسمية لمنع دخول هذه البضائع والتحقق من سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

ويرى محللون أن الإمارات تكبدت خسائر فادحة بعد نجاح دعوات المقاطعة، حيث تشكل واردات الصادرات دخلًا كبيرًا يعتمد عليه في الدخل القومي الإماراتي وقد يتبع ذلك تداعيات سياسية تؤثر عليها.