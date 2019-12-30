رولا يموت
رولا يموت
حياتنا

شقيقة هيفاء وهبي تعود لاستفزاز الغرائز والمتاجرة بجسدها وتنشر صور فاضحة تخطت فيها كل الحدود

كتب وطن
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عادت رولا يموت، -الأخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبي– لتثير جدلاً وغضباً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد نشرها صوراً فاضحة وعارية.

وظهرت “رولا يموت” في الصور الحديثة التي نشرتها على صفحاتها بمواقع التواصل وهي تكشف أجزاء كبيرة من جسدها الذي تتاجر به لكسب التفاعل بأسلوب مبتذل، ما عرّضها لهجومٍ كبير من مستخدمي مواقع التواصل، الذين وصفوها بأبشع العبارات.

إحدى هذه الصور ظهرت فيها رولا الصدر تماما وقد وضعت فقط شيء أشبه بالريشة الصغيرة على مقدمة صدرها، كما نشرت صورة أخرى تعمدت فيها إبراز ثدييها بشكل فاضح.

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وتعتذر (وطن) عن نشر هذه الصور الغير لائقة مراعاة لمتابعينا الكرام.

ودائما ما تتخطى العارضة اللبنانية رولا يموت حدود الجرأة بأشواط، وتواصل نشر صوراً فاضحة تعرض من خلالها جسدها العاري أمام الجمهور عبر السوشيال ميديا.

وقبل أيام نشرت رولا التي تمتلك في حسابها أكثر من 600 ألف متابع، صورة حديثة ظهرت فيها ترتدي المايوه، وتعرض لحمها كله أمام الجميع، بالتزامن مع عيد الأضحى.

ولا تخجل يموت من نفسها، ولا تهتم بالانتقادات الكثيفة التي تتعرض لهاو يومياً، وتواصل عرض لحمها وجسدها.

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