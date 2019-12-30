انتحار شاب من البدون في الكويت بقطع شرايين يده - تعبيرية
انتحار شاب من البدون في الكويت بقطع شرايين يده - تعبيرية
Imageحياتنا

شاهد| ضجة وغضب في الكويت بعد انتحار شاب من “البدون” .. قطع شرايين يده بآلة حادّة!

كتب وطن
0

تصدّر وسم [] موقع “تويتر” في بعد أنباء عن محاولة شاب يبلغ من العمر23 عاماً، من فئة “”.

وأفاد مغرّدون أن الشاب أقدمَ على قطع شرايين يده بآلةٍ حادة، ونُقل الى مستشفى العدان ، حيث أدخل الى قسم العناية المركزة .

وتداول مغردون صورةً قالوا إنّها ليد الشاب الذي حاول الإنتحار.

فيما عبّر آخرون عن أسفهم لما وصل إليه الحال، ما يدفع بعض الشبان الى الإنتحار، داعين الى حلول منطقية وواقعية لقضية “البدون” في الكويت.

و”البدون”، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

ويطالب “البدون” بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“ورطة” لضابط كويتي .. خادمته جثة هامدة في منزله وهذا ما وجدوه على جسدها!!

حياتنا

“شاهد” صور جريئة للكويتية عهود العنزي مع لاعب شهير في دبي تثير جدلا واسعا…

حياتنا

خبر يُثير ذّعر الكويتيين .. زلزال كبير سيضرب الكويت وسيكون تأثيره مدمراً!

حياتنا

4 مواطنين كويتيين “فعلوها” في صالة تسلية .. والأمن يتدخّل ويضبطهم!!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.