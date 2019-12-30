شاهد| ضجة وغضب في الكويت بعد انتحار شاب من “البدون” .. قطع شرايين يده بآلة حادّة!

تصدّر وسم [#انتحار_شاب_بدون] موقع “تويتر” في الكويت بعد أنباء عن محاولة شاب يبلغ من العمر23 عاماً، من فئة “البدون”.



وأفاد مغرّدون أن الشاب أقدمَ على قطع شرايين يده بآلةٍ حادة، ونُقل الى مستشفى العدان ، حيث أدخل الى قسم العناية المركزة .



وتداول مغردون صورةً قالوا إنّها ليد الشاب الذي حاول الإنتحار.

فيما عبّر آخرون عن أسفهم لما وصل إليه الحال، ما يدفع بعض الشبان الى الإنتحار، داعين الى حلول منطقية وواقعية لقضية “البدون” في الكويت.

إلى متى ونحن نحتفظ بصور شباب البدون المنتحرين !!!

إلى متى والحلول معطلة !!!

إلى متى والحكومة فاقده لإنسانيتها !!!

إلى متى والنواب يتكسبون انتخابياً بقضايا البدون !!!

إلى متى والبدون خارج حسابات البشرية !!!#انتحار_شاب_بدون pic.twitter.com/VB2xFfmSq4 — مشاري السند 🗽 (@ALSANAD_MESHARI) December 30, 2019

#انتحار_شاب_بدون



ومازال البعض بغباء وعنصريه

يردد كلام الغم

بأن الدولة تقدم للبدون

مميزات اكثر من الكويتي pic.twitter.com/6PUN6Brc6V — om_fatma (@albedon23) December 30, 2019

خلونا واقعيين الي قاعد يصير #البدون مذنبين فيه ، ماعتقد سوينا وبذلنا كل شي ، الاغلب مو راضي يضحي بشيء والعقل والمنطق يقول مافي حقوق تؤخذ دون تضحيه مطلقه ،والمضحك ان ماعندكم شي تخسرونه حتى البطاقه مكتوب لاتمثل هويه شخصيه ولها يوم وتنسحب#الحرية_للمعتقلين_البدون #انتحار_شاب_بدون — كان ولكن (@injustice_end) December 30, 2019

أوقفوا هدر دماء البدون رابع حالة انتحار خلال سنة ٢٠١٩ #انتحار_شاب_بدون pic.twitter.com/0V8CmtFXv3 — أنور بن فاضل الشمري (@ahbshmr) December 30, 2019

#انتحار_شاب_بدون

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قد قالوا البدون قنبله موقوته ان لم تحلوها سيثورون علي بلدهم ويعملون تخريب !



ما نراه الآن ما هم الي👇🏼

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قنبله تمتص غضبها ثم تنفجر بداخلها وتأذي نفسها وتتلآشى ولا تأذي احد نعم

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المنتحرون البدون اختاروا بأن ينتحروا ولا يأذون بلدهم بسوء💔😔 pic.twitter.com/9zJhkLZsPV — عبدالعزيز،الفضلي (@1krbooosh) December 30, 2019

#انتحار_شاب_بدون

لا هوية تثبت وجود هذا الإنسان ، لا وظيفة يصرف منها على عائلته ، لا منزل يعيش فيه حياة كريمة ، لا وطن ينتمي إليه ! #انتحار_شاب_بدون pic.twitter.com/bG7wBnQwBk — أصايل (@Asayel_26) December 30, 2019

محاولة انتحار اخرى شاب من فئة البدون وعمره ٢٣ عام وهو الان بين الحياة والموت يرقد بالعناية المركزة لمستشفى العدان أسال الله رب العرش العظيم ان يشفيك واسال الله ان يضيق على كل ظالم في هذه الدنيا 💔😭#انتحار_شاب_بدون — AF (@alialfathly92) December 30, 2019

و”البدون”، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

ويطالب “البدون” بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.