رانيا يوسف تشعل المواقع بصور مثيرة جديدة استعرضت فيها مؤخرتها!!

عادت الممثلة المصرية رانيا يوسف لتثير الجدل من جديد، بظهور مثير أثناء ممارستها الرياضة في النادي الرياضي.



وظهرت رانيا يوسف ترتدي “فيزون” باللون الرمادي، أبرز تفاصيل جسمها، وارتدت “تي شيرت” بيضاء.



وتعرّضت رانيا يوسف لموجة من الإنتقادات بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما ظهرت مؤخرتها أثناء التمرينات الرياضية.

ودائما ما تشارك رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات ولقطات مثيرة من حياتها اليومية.

ويتهم العديد من المصريين رانيا يوسف بنشر الفسوق والرذيلة عبر صورها الفاضحة والتي تتعمد فيها إظهار أكبر قدر ممكن من جسدها للفت الأنظار إليها.

وارتبط اسم رانيا يوسف بالفيديوهات الإباحية مع المخرج خالد يوسف، لكنها نفت صلتها بها.