“جبل علي” بقعة شيطانية لضرب صحة شعوب الخليج.. حملة جديدة لمقاطعة سموم الإمارات تنطلق من عُمان

تصدر وسم #جبل_علي_ميناء_ايراني قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر سلطنة عمان، حيث فضح العُمانيون عداء الإمارات المزعوم لإيران كاشفين حجم التبادل التجاري الضخم بين إيران والإمارات.

الحمد لله بدأنا تدريجياً استبدال المنتجات الصادرة من جبل علي ذات الكود 629 ، وبالفعل هناك فرق كبير في المكونات،

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منتج عماني بديل لوجبات الاطفال السيريلاك وبسعر اقل، متواجد في الصيدليات، دع طفلك يعيش بوجبات غذائية آمنه.

المنتج البديل للسيريلاك👇🏽#جبل_علي_ميناء_ايراني pic.twitter.com/xy8DCJuP9O — م.فهد الفهديⓞⓜ (@nooroman77) December 30, 2019

وعبر الوسم أكد ناشطون أنه رغم ما يشاع من عداء بين إيران والإمارات إلا أن أكثر من ٨٠٠٠ شركة إيرانية تعمل في الإمارات، وأن جبل علي يعد ميناء إيراني نظرا لكثرة البضائع تأتيه من إيران.

رغم ما يشاع من عداء بين ايران والامارات الا ان اكثر من ٨٠٠٠ شركة ايرانية عاملة بالامارات #جبل_علي_ميناء_ايراني — أبّْوّ يٌّحّْيٌّى اٍّلَّبّْحّْرًّاٍّنِّيٌّ 🇴🇲 (@issaomani1974) December 30, 2019

وعمدت شركات الإمارات في اليومين الماضيين على إغراق الأسواق الخليجية بالمنتجات المغشوشة والمقلدة في جبل علي والترويج إلى عروض مخفضة للتخلص من البضائع المزورة بعد اكتشاف الجمهور لها.#مقاطعه_المنتجات_الأماراتيه8#جبل_علي_ميناء_ايراني pic.twitter.com/qq6FrztCRT — 🇴🇲 #بن_سعيد 🇴🇲 (@__bin_said_1000) December 30, 2019

وأشار النشطاء إلى أن ثالث لغة مستخدمة في الإمارات بعد الإنجليزية هي (اللغة الإيرانية) ما يعد امتزاج اقتصادي وثقافي وذهني مع إيران في كل شيء التي يزعم عيال زايد معاداتها ويخدعون السعوديين بهذا.

#جبل_علي_ميناء_ايراني

هل تعلم أخي الخليجي

أن ثالث لغة مستخدمه في الإمارات بعد الإنجليزية هي:

(اللغة الإيرانية)

إمتزاج إقتصادي وثقافي وذهني مع إيران في كل شيء pic.twitter.com/wQkhR3makw — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 30, 2019

#جبل_علي_ميناء_ايراني

يقول أحد السعوديين

أنه ذهب ل (ميناء جبل علي)

يقول وجدت ٥٠٠ ألف إيراني يسيطرون على معظم هذا الميناء

كل شيء بالإمارات أصبح إيراني — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 30, 2019

#جبل_علي_ميناء_ايراني

الإمارات تستخدم اساليب خبيثة لتصفية الحسابات لكل من يظن أن الأمارات حليف له وأن الأمارات لا تظمر إلا الخير عليه ان يفكر ويمعن التفكير

لا شك أن الأمارات لا تمانع الوصول إلى القمة من فوق أكتاف باقي دول الخليج pic.twitter.com/9GZs1p4cD2 — كاليميرو (@5E9k3bGLusnu0d8) December 30, 2019

ووصف البعض “جبل علي” في الإمارات والذي تم الكشف مؤخرا أنه مركز المنتجات المغشوشة والمسرطنة التي تصدر لدول الخليج ودشن على إثر هذا حملة لمقاطعة منتجات الإمارات، أنه مركز سموم إماراتي يدير عيال زايد لضرب صحة شعوب الخليج.

جميعنا يعلم حجم التبادل التجاري بين إيران ودولة الإمارات ويمثل👇#جبل_علي_ميناء_ايراني المنطقة التي يتم فيها صناعة السموم والتي من خلالها تسلب صحتنا ونخسر أموالنا لتذهب لتمويل حروب عبثية ضحيتها إخواننا من الدول الأخرى (هم يقتلوا في الحروب ونحن من خلال السموم التي نشتريهابأموالنا) — Majid Yousuf (@darkn66ess) December 30, 2019

#جبل_علي_ميناء_ايراني

سنوات

ونحن نسمع في مجالسنا أن الأمراض أنتشرت

والسرطانات أنتشرت

الجميع يتساءل

الجميع مستغرب

إلى أن رحم الله عباده وفضح ميناء(جبل علي)

جمع كل عصابات الغش والتزوير

لا مجال للتهاون

ولا للعاطفه

وأؤكد لكم ضرب صحة شعوب الخليج هو ليس محض صدفه

إسرائيل فعلتها بفلسطين pic.twitter.com/IAHVz0qC2w — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 30, 2019

وفي ظل استمرار حملة #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه وانتشارها بشكل قياسي في دول الخليج فإن ذلك سيكبد الشركات الإماراتية خسائر مالية فادحة.

في ظل استمرار حملة #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه وانتشارها بشكل قياسي في دول الخليج بلا ريب سيكبد الشركات الإماراتية خسائر مالية فادحة#جبل_علي_ميناء_ايراني pic.twitter.com/76GvsOuh66 — 🇴🇲 #بن_سعيد 🇴🇲 (@__bin_said_1000) December 30, 2019

وعبر الوسم طالب عُمانيون بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق حيث أن كثير من السلع المقلدة والمغشوشة يتم شطب أو تغطية الباركود فيها.

#جبل_علي_ميناء_ايراني

نتمنى تكثيف حملات الرقابه على اسواقنا فكثير من السلع المقلده والمغشوشه يتم شطب أو تغطية الباركود فيها.. pic.twitter.com/KmBv1F54XH — إبن السلطنة 🇴🇲 (@Omani44494626) December 30, 2019

حليب الأطفال نيدو بكل الأحجام

سيريلاك بكل الأنواع

منظفات هيمالايا للأطفال شامبو وغيره بكل الأنواع لا وبعد كاتبين في الملصق الشركه من سنة 1930 😁

ملطفات بكل الأنواع

غسول للوجه ديرموفيفا

الله المستعان كم من طفل شرب هذا الحليب والمنتجات الأخرى

السرطان بعينه629#جبل_علي_ميناء_ايراني pic.twitter.com/fCpRlOqxbV — « العميد » (@a55689775) December 30, 2019

بقعة شيطانية

وللإمارات منتجات عديدة تُصنع في المنطقة الحرة بميناء “جبل علي” (غرب)، والكثير منها تصدر إلى خارج البلاد دون أن تمر في السوق المحلية للدولة نفسها.

وتعد دولة الإمارات من بين أسوأ الدول سمعة عندما يتعلق الأمر بالسلع المقلدة والمقرصنة بشكل عام.

وأشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2016، إلى أن الإمارات كانت ثالث “اقتصاد منشأ” للسلع المقلدة التي تدخل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2011-2013، بعد هونغ كونغ والصين مباشرة.

ومن أكثر السلع التي تدر أرباحاً طائلة من بين السلع المقلدة التي تنتجها الإمارات في المنطقة الحرة هي السجائر.

وتشير التقديرات إلى أن إنتاج السجائر في المناطق الحرة بالعالم يبلغ 60 مليار سيجارة سنوياً.

وعلى الرغم من أن عدد مصانع السجائر في المناطق الحرة حول العالم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، لكن يُعتقد أن الإمارات هي الرائدة عالمياً في هذا المجال؛ حيث إن في منطقة “جبل علي” أكبر تجمع صناعي للمناطق الحرة في العالم.

ضرب صحة شعوب الخليج

وتصنع في “جبل علي” الأدوية والحلويات والأطعمة وحليب الأطفال وعدد كبير من البضائع التي يستهلكها البشر.

والسوق السعودية والعُمانية القريبة من الإمارات تعتبر سوقاً مهمة نظراً للسعة الاستهلاكية التي يحتاجها؛ لا سيما أنها تتميز بأسعار مغرية وتحمل علامة جودة معروفة.

لكن السعوديين والعمانيين اكتشفوا أن هذه البضائع مغشوشة ومزورة وخطيرة أيضاً، بعد تجربتها وفق ما يؤكدون.

وعليه دشنوا وسماً كان يشجع على مقاطعة المنتجات الإماراتية، حمل عنوان “#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه”.

مخدرات بين السلع

وكشف النشطاء في مقاطع فيديو وصور عن تزوير وغش في المنتجات الإماراتية الداخلة إلى بلادهم، إذ يتم تصنيع منتجات معروفة لدول أخرى وتوريدها على أنها أصلية.

ومن هذه السلع منتجات معروفة في السوق العربية وخاصة السعودية، بعضها لدول عربية منها الأردن وسلطنة عُمان.

لكن الأكثر خطراً إن صح ما يقول مغردون، هو أن تدخل بضائع تحوي بداخلها على مخدرات مصدرها الإمارات، هذا ما أكده مواطن سعودي أبدى رأيه بالمنتجات الإماراتية.