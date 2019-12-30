“جبل علي” بقعة شيطانية لضرب صحة شعوب الخليج.. حملة جديدة لمقاطعة سموم الإمارات تنطلق من عُمان

تصدر وسم #جبل_علي_ميناء_ايراني قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر سلطنة عمان، حيث فضح العُمانيون عداء الإمارات المزعوم لإيران كاشفين حجم التبادل التجاري الضخم بين إيران والإمارات.
وعبر الوسم أكد ناشطون أنه رغم ما يشاع من عداء بين إيران والإمارات إلا أن أكثر من ٨٠٠٠ شركة إيرانية تعمل في الإمارات، وأن جبل علي يعد ميناء إيراني نظرا لكثرة البضائع تأتيه من إيران.
وأشار النشطاء إلى أن ثالث لغة مستخدمة في الإمارات بعد الإنجليزية هي (اللغة الإيرانية) ما يعد امتزاج اقتصادي وثقافي وذهني مع إيران في كل شيء التي يزعم عيال زايد معاداتها ويخدعون السعوديين بهذا.
ووصف البعض “جبل علي” في الإمارات والذي تم الكشف مؤخرا أنه مركز المنتجات المغشوشة والمسرطنة التي تصدر لدول الخليج ودشن على إثر هذا حملة لمقاطعة منتجات الإمارات، أنه مركز سموم إماراتي يدير عيال زايد لضرب صحة شعوب الخليج.
وفي ظل استمرار حملة #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه وانتشارها بشكل قياسي في دول الخليج فإن ذلك سيكبد الشركات الإماراتية خسائر مالية فادحة.
وعبر الوسم طالب عُمانيون بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق حيث أن كثير من السلع المقلدة والمغشوشة يتم شطب أو تغطية الباركود فيها.
بقعة شيطانية
وللإمارات منتجات عديدة تُصنع في المنطقة الحرة بميناء “جبل علي” (غرب)، والكثير منها تصدر إلى خارج البلاد دون أن تمر في السوق المحلية للدولة نفسها.
وتعد دولة الإمارات من بين أسوأ الدول سمعة عندما يتعلق الأمر بالسلع المقلدة والمقرصنة بشكل عام.
وأشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2016، إلى أن الإمارات كانت ثالث “اقتصاد منشأ” للسلع المقلدة التي تدخل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2011-2013، بعد هونغ كونغ والصين مباشرة.
ومن أكثر السلع التي تدر أرباحاً طائلة من بين السلع المقلدة التي تنتجها الإمارات في المنطقة الحرة هي السجائر.
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج السجائر في المناطق الحرة بالعالم يبلغ 60 مليار سيجارة سنوياً.
وعلى الرغم من أن عدد مصانع السجائر في المناطق الحرة حول العالم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، لكن يُعتقد أن الإمارات هي الرائدة عالمياً في هذا المجال؛ حيث إن في منطقة “جبل علي” أكبر تجمع صناعي للمناطق الحرة في العالم.
ضرب صحة شعوب الخليج
وتصنع في “جبل علي” الأدوية والحلويات والأطعمة وحليب الأطفال وعدد كبير من البضائع التي يستهلكها البشر.
والسوق السعودية والعُمانية القريبة من الإمارات تعتبر سوقاً مهمة نظراً للسعة الاستهلاكية التي يحتاجها؛ لا سيما أنها تتميز بأسعار مغرية وتحمل علامة جودة معروفة.
لكن السعوديين والعمانيين اكتشفوا أن هذه البضائع مغشوشة ومزورة وخطيرة أيضاً، بعد تجربتها وفق ما يؤكدون.
وعليه دشنوا وسماً كان يشجع على مقاطعة المنتجات الإماراتية، حمل عنوان “#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه”.
مخدرات بين السلع
وكشف النشطاء في مقاطع فيديو وصور عن تزوير وغش في المنتجات الإماراتية الداخلة إلى بلادهم، إذ يتم تصنيع منتجات معروفة لدول أخرى وتوريدها على أنها أصلية.
ومن هذه السلع منتجات معروفة في السوق العربية وخاصة السعودية، بعضها لدول عربية منها الأردن وسلطنة عُمان.
لكن الأكثر خطراً إن صح ما يقول مغردون، هو أن تدخل بضائع تحوي بداخلها على مخدرات مصدرها الإمارات، هذا ما أكده مواطن سعودي أبدى رأيه بالمنتجات الإماراتية.