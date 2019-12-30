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“الشيطان زين لي اغتصابها”.. فتى عربي راود سيدة عن نفسها فرفضت فأجهز عليها!

كتب وطن
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قضت محكمة مصرية بالسجن 15 عاما على فتى يبلغ من العمر 17 عاماً، بعدما قتل سيدة رفضت معاشرته، بمركز “تلا” بمحافظة المنوفية.

وكان المتهم، اعترف في التحقيق بتفاصيل جريمته المعروفة اعلامياً في بـ”شهيدة الشرف”.

وقال إنه شاهد المجني عليها تقف على سطح ملك عمه، فزين له الشيطان اغتصابها، فتسلل إلى المنزل، وطلب منها الحضور بزعم الحديث معها في أمر خاص، وعقب وصول الضحية إليه، راودها عن نفسها، وبدأ في ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وأضاف: “رفضت معاشرتي وضربتني على وجهي، وأخبرتني أنها ستفضحني أمام أسرتي، ما دفعني للاشتباك معها بقضيب حديدي، وتعديت عليها بالضرب دقائق معدودة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتركتها غارقة في دمائها جثة هامدة وهربت”.

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