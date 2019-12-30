ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تصدم الجميع وتنشر صورة عارية لها!!

نشرت “لينا” ابنة الممثل المصري أحمد الفيشاوي صورة لها بدت فيها عارية من الجزء العلوي من جسدها، وأخفت صدرها بشعرها.



وبحسب الصورة، فقد تبين أنها إلتقطت في العام 2013 وبدت فيها لينا وهي بعمر صغير.



وعلقت لينا على الصورة :”ليبرالية دائماً في كلامي وحرة مع نفسي، هذه أنا كحورية، واحدة مع العالم”.



وأحدثت الصورة صدمة كبيرة بين متابعي لينا الفيشاوي ومحبي ومتابعي والدها الممثل أحمد الفيشاوي، والذين انتقدوا تصرفها والصورة التي نشرتها.

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