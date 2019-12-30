لينا ابنة الممثل المصري أحمد الفيشاوي
لينا ابنة الممثل المصري أحمد الفيشاوي
حياتنا

ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تصدم الجميع وتنشر صورة عارية لها!!

كتب وطن
0

نشرت “لينا” ابنة الممثل المصري أحمد الفيشاوي صورة لها بدت فيها من الجزء العلوي من جسدها، وأخفت صدرها بشعرها.

وبحسب الصورة، فقد تبين أنها إلتقطت في العام 2013 وبدت فيها لينا وهي بعمر صغير.

وعلقت لينا على الصورة :”ليبرالية دائماً في كلامي وحرة مع نفسي، هذه أنا كحورية، واحدة مع العالم”.

وأحدثت الصورة صدمة كبيرة بين متابعي لينا الفيشاوي ومحبي ومتابعي والدها الممثل أحمد الفيشاوي، والذين انتقدوا تصرفها والصورة التي نشرتها.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8
قد يعجبك ايضا
حياتنا

إنجي خوري تنشر فيديو وهي شبه عارية في مركبة بالإمارات!

الهدهد

“شاهد” في السعودية العظمى وليس في “لاس فيغاس”.. سيدة تتجول…

حياتنا

بعد تحذيرها “أصحاب القلوب الضعيفة من الدخول” .. أخت هيفاء وهبي تنشر صورها…

حياتنا

تُنشر لأوّل مرّة .. صور عارية لجثة النجمة مارلين مونرو في سريرها تثير جدلاً في…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.