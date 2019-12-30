أردوغان جلط السيسي وابن زايد وجنرالهم الفاشل ووقع مذكرة إرسال قوات تركية لليبيا.. سيرسل معهم هؤلاء المقاتلين للدفاع عن طرابلس

جلط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أخيراً كلاً من رئيس النظام المصري وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ووقع على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مصادر تركية، قولها إن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا في إطار خطة نشر قوات عسكرية في هذه البلاد.

وقالت 4 مصادر تركية رفيعة للوكالة، اليوم الاثنين، إن هذا الإجراء يخضع للدراسة ضمن خطة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا دعما لحكمة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، والمتمركزة في طرابلس التي تشهد حاليا معركة شرسة في ظل هجوم الجنرال المتمرد خليفة حفتر، للسيطرة على المدينة.

وأبلغت المصادر “رويترز”، شريطة عدم الكشف عن هويتها، بأن تركيا لم ترسل بعد أي مقاتلين سوريين إلى ليبيا في إطار النشر المزمع، بينما ذكر أحد المتحدثين للوكالة أن الحكومة التركية تميل إلى هذه الفكرة.

وكان الرئيس التركي قد دعا الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد قال إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

والسبت الماضي، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.

ومن المنتظر أن يقدم الحزب الحاكم في تركيا، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان في هذا الطلب يومي 8 و9 يناير.

وقد صرحت أنقرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب رسمي تقدمت به حكومة الوفاق الليبية بطرابلس، للحصول على دعم عسكري تركي، جوي وبري وبحري، للتصدي لهجوم قوات “الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر.