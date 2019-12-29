4 مواطنين كويتيين “فعلوها” في صالة تسلية .. والأمن يتدخّل ويضبطهم!!

ذكرت صحيفة كويتية أن 4 مواطنين تبادلوا الضرب داخل صالة تسلية وألعاب في منطقة السالمية.



وتسببت المشاجرة بالفوضى في المكان وإتلاف محتويات الصالة، حيث تدخل حارس أمن مصري في محاولة للسيطرة على المتشاجرين، إلا أنه تعرض لإصابات بليغة.



وبحسب ما ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، فإنّ مرتادي المكان أبلغوا عمليات وزارة الداخلية، فانتقل رجال الأمن إلى الموقع وتمكنوا من السيطرة على الأشخاص الذين اتضح أنهم مواطنون واقتيدوا إلى المخفر.



وتم التحفظ على المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.