“رقصني يا جدع”.. “شاهد” هاني بن بريك يصفق لراقصات تمايلن أمامه في حفل للجالية اليمنية في فرنسا

تداول ناشطون يمنيون، فيديو أظهر هاني بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات، وهو يحضر احدى الحفلات الماجنة ويصفق لراقصات شاركن في الرقص أمامه ضمن العروض التي شملها الحفل الذي أقيم في فرنسا.

وظهر بن بريك حسب ما رصدت “وطن”، وهو يصفق بحرارة للفتيات اللواتي رقصن وتمايلن أمامه وهو ما أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا بن بريك رجل محمد بن زايد في اليمن.

هاني بن بريك

احد اتباع #المجرم_محمد_بن_زايد

في النهار يدعي التدين والسلفيه والجهاد

وفي المساء يحضر سهرااات الرقص💃💃

نفس تجار المخدرات كل..(ماتزيد ثروته)

من..(بيع السموم)..يقول هذا من فضل ربي..؟؟@HaniBinbrek pic.twitter.com/KqfUpgbaZM — بوغانم (@hassanalishaq37) December 29, 2019

وفجر الفيديو موجة غضب واسعة ضد السلفي بن بريك، الذي يشرف شخصياً على عمليات الاغتيال والتصفية الجسدة لمعارضين للإمارات في عدن.

ظهوره وسط رقص بنات امر بسيط الابشع من هذا الفيديو أقدامه على الإشراف في تنفيذ الاغتيالات في عدن والجنوب ككل.! — الصحفي/محمدالصراري (@SarariMohammed) December 28, 2019

مبسوط هاني يبتسم دونما احراج

تباً للحية شخص يحضر مراقص — منصور (@manssor66s) December 29, 2019

تسريب هذا المقطع الفاضح لابن بريك

وتركيز الصور المتكرر على وجهه له

دلالة واضحة واحدة وهى الإذن

بإسقاطه أو قتله أو اعتقاله

المهم أنه الآن احترق دينيا و سياسيا

وقد احترق من قبل شعبيا هكذا هو

حال من يبيع نفسه للطغاة وابن

بريك ووسيم يوسف وغيرهما

نماذج للسقوط من القمةإلى أسفل القاع — أبوسما (@mem6443) December 29, 2019

ونشر هاني بن بريك صور له خلال استقباله الفنان ياسر العوذلي الذي قال إنه قدم من انجلترا لإحياء حفل الجالية الجنوبية بفرنسا.

وقال بن بريك في تغريدته إن “حفل الجالية كان صناعة أبينية بامتياز فالأساتذة كفى الهاشلي وياسر العوذلي من أبين وعمار العوذلي كذلك الرجل الذي عمل بصمت ليخرج هذا الكرنفال الجنوبي”

صور لي مع أخي المبدع الفنان ياسر العوذلي الذي قدم من انجلترا لإحياء حفل الجالية الجنوبية بفرنسا.

حفل الجالية كان صناعة أبينية بامتياز فالأساتذة كفى الهاشلي وياسر العوذلي من أبين وعمار العوذلي كذلك الرجل الذي عمل بصمت ليخرج هذا الكرنفال الجنوبي.

شكرا أبين وفي أبين القلب سالي. pic.twitter.com/zX2GRdK7D1 — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) December 29, 2019

وكان الناشط السياسي اليمني ياسر اليماني قال إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أمر بالتخلص من هاني بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات، والذي يُعتبر الصندوق الأسود له.

وأوضح “اليماني” في تغريدةٍ له بحسابه في “تويتر” أنّ: “محمد بن زايد يأمر بالتخلص من هاني بن بريك الصندوق الأسود والقاتل ومرتكب الجرائم في عدن كيف ومتى لا ندري ولكن اتركوها للأيام واحفظوا هذه التغريدة بإذن الله قضي الأمر المسألة مسأله وقت فقط دعونا نترقب”.

مؤخرا كشفت محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن بأن بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” يقف وراء تصفية 30 داعية في عدن، وكان أبرزهم الشيخ سمحان الراوي الذي قالت النيابة إنه قتل بمسدس حصل عليه القتلة التابعون للحزام الأمني من بن بريك شخصياً وذلك أثناء اجتماعهم معه وضباط إماراتيين.

وفي ذات الوقت الذي دعت فيه منظمة سام للحقوق والحريات كلاً من الحكومة ولجان التحقيق الأممية لفتح تحقيق بشأن مساهمة بن بريك بجرائم الاغتيالات، قال ضابط التحقيقات بالمنظمة موسى النمراني إنه بالرغم من ورود اسم بن بريك في محاضر التحقيقات الخاصة بقضية الراوي فإن النيابة سارت في الإجراءات دون أن تأمر بالتحقيق مع بن بريك أو تطلبه لأخذ أقواله فيما نسب إليه على لسان المتهمين، وهو دليل على عدم سلامة إجراءات التحقيق.